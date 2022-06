Bachelorette 2022: Das bedeuten die Tattoos von Kandidat Maurice Furkert

„Ich bin ein Mann, der weiß, wie man eine Frau zu behandeln hat“, sagt Maurice Furkert. Der 26-Jährige will in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ vor allem mit seinem Humor punkten. Ein Hingucker sind besonders seine zahlreichen Tattoos.

Maurice Furkert bisher verrücktestes Erlebnis? Die Klassenfahrten in der 10. und 12. Klasse. Zeit also für ein neues Abenteuer! Und was käme da gelegener als ein Trip nach Thailand, bei dem er mit 19 anderen Männern um das Herz einer schönen Fremden kämpfen muss? Nach drei Beziehungen und einem halben Jahr ohne Frau an seiner Seite ist der 26-Jährige bereit: Die Richtige kann kommen! Als Familienmensch wünscht sich der Ur-Berliner eine Partnerin, mit er seine eigene Familie gründen kann – mindestens zwei Kinder möchte er mal haben.

Steckbrief zu Maurice Furkert

Alter: 26

26 Job: Physiotherapeut

Physiotherapeut Wohnort: Berlin

Berlin Single seit: einem halben Jahr

Zahlreiche Tattoos zieren seinen Körper

Die Liebe zu seinen Liebsten geht bei ihm sogar unter die Haut: Zahlreiche Tattoos zieren seinen durchtrainierten Körper, darunter auf der Rückseite seines Unterarms auf Japanisch die Worte „Vater, Mutter, Liebe“ und auf der Schulter auf Arabisch die Namen seiner Großeltern. Was den Physiotherapeuten zudem auszeichnet, ist sein ansteckender Humor. Den sollte auf jeden Fall auch seine Zukünftige mitbringen.

Das ist der größte Traum von Maurice Furkert

Außerdem darf sie gern kleiner sein als er. Maurice ist 1,78m groß, aber mit seiner temperamentvollen wie einfühlsamen Art so oder so überragend! Sollte er bei „Die Bachelorette" tatsächlich seiner Traumfrau begegnen, gäbe es da noch einen anderen ganz großen Lebenstraum: die Eröffnung seiner eigenen Physiotherapie-Praxis.