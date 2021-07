Bachelorette 2021: Bittere Tränen beim Einzeldate mit Dario Carlucci!

Maxime Herbord hat in der ersten „Nacht der Rosen“ verkündet: Das erste Einzeldate in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ bekommt Dario Carlucci! Doch dabei kippt plötzlich die Stimmung und es fließen viele Tränen.

In der ersten Folge konnte Maxime Herbord die Rosenanwärter erstmals näher kennenlernen. 20 Single-Boys kämpfen in der Kuppelshow um die Schönheit – und sie ist sich auch sicher, dass sie ihren Traumboy finden wird. „Ich werde auf so viele unterschiedliche Charaktere treffen und wer weiß – vielleicht merke ich ja, dass der Typ Mann, der mir bisher gefallen hat, gar nicht so gut zu mir passt. Vielleicht ist ein ganz anderer Typ genau passend für mich“, erzählt die 26-Jährige in einem Interview mit RTL.

Während gleich drei Jungs in der ersten Folge gehen mussten, konnte Dario Carlucci bei Maxime Herbord auf ganzer Linie überzeugen und sie mit seiner Art imponieren. Deshalb versprach sie dem „Are You The One?“-Star das erste Einzeldate in der „Nacht der Rosen“. „Mal sehen, wie es mit uns weitergeht – denn es hat auf jeden Fall schon mal gut angefangen“, schwärmt Maxime von Dario. Dann übergab sie ihm die Rose. Als er wieder zu den anderen Boys zurückkehren wollte, hat die Bachelorette ihn aufgehalten: „Ich habe noch was vergessen – ich würde dich gerne zum Einzeldate mitnehmen.“ Der 33-Jährige musste nicht lange überlegen. „Emotionen pur, ich bin megahappy und ich habe ein Privatedate“, so der Reality-TV-Kandidat.

Achtung, Spoiler!

In der zweiten Folge steht das Einzeldate zwischen Maxime Herbord und Dario Carlucci an, welches in einer atemberaubenden Kulisse stattfinden wird. Doch dann ziehen dunkle Wolken auf, denn die Stimmung kippt: Zwar lernen sich die beiden kennen, aber laut RTL.de ist das mit traurigen Gesprächsthemen verbunden. Unter anderem reden die beiden über Verluste in der Familie – dann kann Maxime ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Gespräche mit Dario beschäftigen die Schönheit noch lange danach – und das zieht bittere Konsequenzen nach sich… RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vorab bei TVNOW zu sehen. Schon gelesen? Bachelorette 2021: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!