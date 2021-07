Bachelorette 2021: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Bei RTL geht es wieder los: „Die Bachelorette“ geht in die nächste Runde. Maxime Herbord wird in der diesjährigen Staffel die Rosen verteilen. 20 Single-Boys buhlen um die Schönheit. Doch steht eigentlich die Villa und wo wurde die Staffel gedreht?

Es werden wieder Rosen verteilt: Maxime Herbord ist diesmal die Blumen-Lady, welche ihren Mr. Right sucht. Die Beauty ist keine Unbekannte: Sie war damals Kandidatin bei „Der Bachelor“ und kämpfte um das Herz von Daniel Völz. Die Kommunikationsdesignerin beschreibt bezeichnet sich als offen, neugierig und selbstbewusst. Als kreative Chaotin bezeichnet sie sich selbst, als liebevoll und aufmerksam beschreiben sie ihre Liebsten. Für Männer dürfte sie hingegen eine absolute Traumfrau sein!

Maxime Herbord verteilt die Rosen

Die 26-Jährige aus Herzogenrath ist überzeugt davon, dass sie in der Kuppelshow ihren Traummann finden wird. „Ich glaube auch an das Märchen, dass man direkt einen Funken spürt. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten“, sagt Maxime Herbord in einem Interview mit RTL. Durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ kennt sie auch die andere Seite des Liebes-Abenteuers und kann sich in die Männer daher gut hineinversetzen. „Ich weiß genau, wie sich die Männer fühlen. Das hilft mir, etwas entspannter zu sein, weil ich weiß: Ich bin nicht die Einzige, die aufgeregt ist“, erzählt die Schönheit.

Hier befindet sich der Drehort

In einer Villa werden die Single-Boys um die Schönheit kämpfen – in der „Nacht der Rosen“ steht dann immer die Entscheidung an. Maxime muss dann entscheiden, welche Jungs bei ihr punkten konnten oder eben nicht. Die neue Staffel wurde wie in den vergangenen Jahren im Süden Europas gedreht – genauer gesagt in Griechenland. Drehorte der vergangenen Staffeln waren unter anderem Côte d’Azur, Portugal, Marbella oder Korfu. Das Flair könnte also nicht besser sein – am Strand unter Palmen wird die Rosenlady also entspannte und romantische Dates mit den Single-Boys haben und viele Abenteuer erleben.

Wann läuft „Die Bachelorette“ im TV?

Los geht es mit „Die Bachelorette“ am 14. Juli 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die neuen Folgen zeigt der Sender dann immer mittwochs zur besten Sendezeit. Die aktuelle Episode ist immer eine Woche vor der Ausstrahlung bei TVNOW im Premium-Bereich verfügbar. Nach der Ausstrahlung werden die Folgen kostenlos auf dem Streamingportal kostenlos zur Verfügung gestellt. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!