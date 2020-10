Melissa Damilia lernt in der neuen Staffel von “Die Bachelorette” die Single-Boys näher kennen. In der neuen Folge folgt das nächste Gruppen-Date – doch für einen Kandidat läuft das überhaupt nicht Plan: Daniel Mladjovic muss ins Krankenhaus! Doch was ist passiert?

Die Dates bei “Die Bachelorette” sind immer spektakulär – von Hubschrauberflug, Strand-Date bis hin zu Felsenwanderungen ist alles dabei. Und auch das Gruppendate in der neuen Folge hat es in sich, denn es steht ein harter Hindernisparcours auf dem Programm. Doch für ein Kandidat wird das Date zum absoluten Albtraum!

Daniel Mladjovic muss im Krankenhaus behandelt werden

Die Kandidaten geben alles, um Melissa Damilia bei dem Hindernisparcour zu beeindrucken. Dabei verletzten sich einige Kandidaten – der eine im Gesicht, der andere hat Schulterschmerzen. Doch Daniel Mladjovic trifft es besonders heftig: Der Hottie kommt nach einem Sprung unglücklich auf und muss ins Krankenhaus. Dennoch hat er versucht, alles zu geben: “Für Melissa bin ich natürlich durchgelaufen.”

So reagieren die anderen Kandidaten

Das hat sich Daniel Mladjovic ganz sicher anders vorgestellt! Die anderen Jungs müssen ohne ihn in die Villa zurück. “Wie bei der Bundeswehr, ohne Scheiß, richtig übel”, meinen die anderen Kandidaten. Später kommt er aber auch doch aus dem Krankenhaus zurück. “Im CT ist halt rausgekommen, dass hinten in der Ferse so ein Dreieck rausgebrochen ist […] Meine Ferse ist gebrochen”, meint er. Doch trotz dem Zwischenfall hat er ein klares Ziel: Er will um das Herz von Melissa kämpfen. “Ich will versuchen, ihr Herz trotzdem zu erobern. Und hoffe natürlich auch, dass sie mir die Möglichkeit weiterhin gibt, das zu schaffen”, so Daniel Mladjovic. RTL zeigt die neuen Folgen von “Die Bachelorette” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Melissa Damilia: Die Bachelorette spricht über ihren Traummann!

