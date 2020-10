Melissa Damilia: Die Bachelorette spricht über ihren Traummann!

Sie ist ein echter Hingucker: Melissa Damilia ist die neue “Bachelorette” und will in der RTL-Show ihren Mr. Right finden. Die Beauty hat jetzt auch in einem Interview verraten, wie ihr Traummann sein sollte.

Bekannt wurde Melissa Damilia bei “Love Island”. Nun sucht die Brünette im TV erneut nach der großen Liebe. Die Beauty beschreibt sich selbst als hilfsbereit, ehrlich, ehrgeizig, dickköpfig, albern und emotional. Die gelernte Drogistin hat auch eine Ausbildung als Make-Up-Artist und Hairstylistin absolviert. Mittlerweile ist sie auch als Influencerin mega erfolgreich – allein bei Instagram hat die 24-Jährige nämlich mehr als 400.000 Fans.

Durch Love Island wurde Melissa Damilia bekannt

Durch “Love Island” hat die Schönheit bereits Kameraerfahrung – dennoch ist die “Bachelorette” etwas völlig anderes. “Es ist etwas komplett anderes. Jetzt sind die Männer mal nur für mich da! Ich finde, es ist eine große Ehre, dass ich das machen darf.”, sagt Melissa Damilia in einem Interview mit RTL. Insgesamt buhlen 20 heiße Single-Boys um die Bachelorette – da kann man auch schon mal den Überblick verlieren: “Mit all den Namen könnte ich vielleicht ein paar Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht muss ich die Jungs durchnummerieren. Aber ich glaube mit ein bisschen Druck, den ich dann ja haben werde, wird es irgendwie funktionieren.”

So sollte der Traummann der Bachelorette sein

Einige Männer können bei Melissa besonders punkten. “Auf den ersten Blick ist es tatsächlich immer eher der südländische Typ. Wobei ich sagen muss, dass die Partner, mit denen ich bisher zusammen war, nicht wirklich südländisch waren. Da war es eher der Charakter, der einen zusammengehalten hat. Hier werde ich einfach alles auf mich zukommen lassen”, verriet die “Bachelorette” in dem Gespräch. Affären sind nicht so ihr Ding – sie sucht was langfristiges. “Ich kann gut alleine leben und genieße es auch mal, alleine zu sein. Aber ich bin eher ein Beziehungsmensch als jemand, der Affären hat. Das ist nicht meine Rubrik”, so Melissa. Ob sie in der Kuppelshow tatsächlich ihren Traummann finden wird? RTL und TVNOW zeigen “Die Bachelorette” ab dem 14. Oktober 2020 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Diese 20 Boys kämpfen um das Herz von Melissa!