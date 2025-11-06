„Bachelor“-Kandidatin Paulina Ristow beim Joggen sexuell belästigt: „Als wäre ich Bier im Angebot“

„Leute, wir müssen reden“ – mit diesen ernsten Worten meldete sich „Die Bachelors“-Kandidatin Paulina Ristow bei Instagram. Die Reality-TV-Darstellerin wurde beim Joggen sexuell belästigt und holt zum Gegenschlag aus.

In einem Reel bei Instagram sprach die 26-Jährige über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung. „Mehr als 80 Prozent aller Frauen werden im öffentlichen Raum belästigt. Und ich war gerade mal wieder eine davon“, verdeutlicht die „Bachelor“-Kandidatin in dem sozialen Netzwerk.

„Einer der Männer hat mir dabei sogar einen Daumen nach oben gegeben“

Beim Joggen sei sie von Männern angegafft worden, welche „irgendwelche Geräusche“ von sich gegeben haben. „Einer der Männer hat mir dabei sogar einen Daumen nach oben gegeben, als wäre das völlig normal“, erzählt sie weiter. „Es gibt einen klaren Unterschied zwischen respektvoll ein Kompliment machen und hinterhergaffen, als wäre ich irgendwie … keine Ahnung … Bier im Angebot“, so Paulina Ristow.

Paulina Ristow hat die Männer danach zur Rede gestellt und habe von ihnen sogar ein Foto gemacht: „Wofür machst du einen Daumen nach oben? Dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass ich mich unwohl fühle?“ Die Männer haben sich entschuldigt und rechtfertigten ihr Verhalten damit, dass sie ihr ein Kompliment machen wollten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paulina (@paulinaristow)

Es sei nicht das erste Mal, dass die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin belästigt wurde. „Sogar an demselben Tag hat mir noch ein Fahrradfahrer hinterhergerufen, ist langsamer geworden und hat sich mehrfach zu mir umgedreht“, erzählt sie. Auch in ihrer Heimatstadt Hamburg hatte sie ähnliche Situationen erleben müssen.

„Wir dürfen uns wehren und Grenzen setzen“

Aus dem Grund sei es Paulina Ristow wichtig, mit ihrer Community bei Instagram darüber zu sprechen und vor allem aufzuklären. In einem Instagram-Feed habe sie Tipps gegeben, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält. „Wir dürfen uns wehren und Grenzen setzen, wenn uns etwas unangenehm ist, aber eben nur, solange die Situation sicher ist“, stellt die bekannte Persönlichkeit klar.