Bachelor 2021: Kandidatin Nina Röber hatte noch keine Beziehung!

Nina Röber ist eine echte Tanz-Queen! Die 20-jährige Studentin aus Pirna scheingt regelmäßig das Tanzbein. Ihr fehlt jedoch noch der passende Tanzpartner – diesen will sie womöglich in der neuen Staffel von “Der Bachelor” finden. Denn in der Kuppelshow buhlt die Beauty um Niko Griesert. Ob sie mit ihm bald über das Parkett fegen wird?

“Das Leben ist zu kurz um zu warten”, meint Nina Röber gegenüber RTL. Nina hat Rhythmus im Blut! Bereits im Alter von vier Jahren entdeckte sie ihre große Leidenschaft für das Tanzen und beherrscht heute eine breite Palette von Standard- und Lateintanz bis hin zu Hip-Hop und Modern Dance. Leider fehlt ihr bisher noch der richtige Tanzpartner um einen feurigen Tango aufs Parkett zu bringen. Falls der 2/4-Takt für den Bachelor noch ein Fremdwort sein sollte, wäre das kein Problem. Als passionierte Zumba-Trainerin weiß Nina, wie man das Feuer bei Nachwuchstänzern entfachen kann.

Für Nina Röber war bisher nicht der Richtige dabei

Aber die Studentin der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften weiß nicht nur ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene zu setzen, sondern will auch mit ihrem Charakter punkten: Sie beschreibt sich selbst als eine perfekte Mischung aus liebevoll und süß einerseits sowie feurig und leidenschaftlich andererseits. Da ist es kaum zu glauben, dass Nina bisher noch keine feste Beziehung hatte. Bislang war für die schöne Sächsin mit bulgarischen Wurzeln einfach noch nicht der Richtige dabei.

Die Bachelor-Kandidatin ist Veganerin

Dabei könnte ein unternehmungslustiger Mann mit guten Manieren, einer positiven Lebenseinstellung und viel Tierliebe das Herz der überzeugten Veganerin gewinnen. Als bekennende Optimistin ist Nina jedenfalls fest davon überzeugt, dass der diesjährige Bachelor sie verzaubern wird! Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!