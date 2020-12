Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!

Es geht wieder los: Im Januar startet bei RTL die neue Staffel von “Der Bachelor”. 22 Single-Ladys buhlen um Niko Griesert – doch nur eine Lady wird am Ende die letzte Rose bekommen! KUKKSI stellt die Kandidatinnen vor.

Von Motorrad fahren bis Klavier spielen, von Sport bis Sprachen – Niko Griesert hat viele Interessen, welche er gerne mit seiner Traumfrau teilen würde. Doch diese fehlt ihm derzeit noch! Das soll sich nun ändern: In der neuen Staffel von “Der Bachelor” hofft der 30-jährige IT-Projektmanager aus Osnabrück die große Liebe zu finden. Die Auswahl ist jedenfalls riesig: Gleich 20 Ladys wollen das Herz des Rosenkavaliers erobern.

Niko Griesert ist der neue Bachelor

Die neue Staffel von “Der Bachelor” wird aufgrund der Corona-Pandemie übrigens erstmals nicht im Ausland produziert. Statt Flirten in paradiesischer Umgebung heißt es diesmal Daten in Deutschland. Glück für den neuen Rosenkavalier: “Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch…” meint Niko Griesert. Der Hottie freut sich auf das Abenteuer: “Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin. Ich bin bereit, ich habe mega Lust darauf mich neu zu verlieben!”

Das sind die Kandidatinnen

Anna (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg

Debora (24), Tänzerin und Model aus Berlin

Denise (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig

Esther (22), Studentin aus Hannover

Hannah (28), Unternehmerin aus Berlin

Jacqueline B. (32), Bankkauffrau aus Hannover

Jacqueline S. (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen

Karina (24), Kosmetikerin aus Hamburg

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen

Laura (22), Psychologiestudentin aus Hamburg

Linda (25), Jura-Studentin & Model aus Hanau

Maria (25), Studentin aus Recklinghausen

Melissa (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach

Michèle (27), Immobilienfachwirtin aus Köln

Mimi (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt

Nadine (24), Personalleiterin aus Tuttlingen

Nina (20), Studentin aus Pirna

Nora (31), Unternehmerin aus Leipzig

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München

Stephie (25), Store Managerin aus Olching

Vivien (27), Erzieherin aus Berlin

Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 13. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist auf TVNOW vier Tage vorab verfügbar.