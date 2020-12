Bachelor 2021: Kandidatin Melissa Lindner ist eine verrückte Barbie

Melissa Lindner ist 27 Jahre jung und Bankfilialleiterin aus Hahnbach. Beruflich könnte es für die Beauty kaum besser laufen – doch privat fehlt ihr ein Mann an ihrer Seite. Das soll sich nun durch die Teilnahme an der neuen Staffel von “Der Bachelor” ändern. In der Kuppelshow will sie um Niko Griesert buhlen – ob sie den Rosenkavalier überzeugen kann?

“Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen”, sagt Melissa Lindner gegenüber RTL. Melissa liebt das Spiel mit den Gegensätzen: Sie bezeichnet sich selbst als “verrückte Barbie” und entspricht auf den ersten Blick auch genau diesem Klischee: Ihre langen hellblonden Haare, ihre künstlichen Fingernägel und ihre figurbetonten Outfits lassen die meisten Menschen wohl zunächst an ein mädchenhaftes Püppchen denken.

Melissa Lindner ist leidenschaftliche Fußballerin

Doch hinter der Fassade verbirgt sich nicht nur eine seriöse Bankfilialleiterin, sondern auch eine leidenschaftliche Fußballerin und Schiedsrichterin! Dass die vielseitige Blondine oft auf ihr Äußeres reduziert und unterschätzt wird, stört sie aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Sie sieht es als Ansporn, ihre Mitmenschen mit ihrem Können zu überraschen. So hat Melissa ihr berufsbegleitendes Studium als Jahrgangsbeste abgeschlossen.

Bisher hatte sie keine Zeit für Beziehungen

Da sich die zielstrebige Bayerin in den letzten Jahren sehr auf ihre Karriere konzentriert hat und in ihrer Freizeit Sport und Reisen einen hohen Stellenwert hatten, blieb kaum Zeit für langfristige Beziehungen. Mittlerweile hat sie aber ihre Karriereziele erreicht und kann sich nun endlich der Liebe widmen. Denn auch privat hat sich die Hobby-Schiedsrichterin hohe Ziele gesteckt: In fünf Jahren möchte sie mit ihrem Seelenverwandten und einem gemeinsamen Kind – am liebsten einem “kleinen Fußballer” – in einer großen Stadt leben. Ob sie nach ihrem langen Single-Dasein bald endlich Schmetterlinge im Bauch haben wird? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!