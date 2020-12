Bachelor 2021: Kandidatin Kim-Denise Lang ist eine Powerfrau!

22 Single-Ladys kämpfen in der neuen Staffel von “Der Bachelor” um Niko Griesert – dazu zählt auch Kim-Denise Lang. Die 23-jährige Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen hat sich ein Wohnmobil gekauft und hat schon viele Urlaubstouren hinter sich. Das will sie künftig lieber zu zweit machen – dazu fehlt ihr jedoch noch ein Partner.

“Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!”, erzählt die 23-Jährige in einem Interview mit RTL. Kim-Denise hat mit ihren 23 Jahren bereits einiges im Leben erreicht. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht auf eigenen Beinen und lebt in einer Eigentumswohnung – zusammen mit ihren beiden Hunden Rambo und Pasha, um die sie sich aufopferungsvoll kümmert.

So sollte der Traummann von Kim-Denise Lang sein

Ein Mann, der mit der Powerfrau mithalten will, sollte eine ähnliche Einstellung zum Leben haben wie sie, humorvoll, unabhängig und attraktiv sein. Kim-Denise hofft, bald einen Partner zu finden, der sie mit kleinen Wochenendtrips überrascht und ihre Hunde genauso liebt wie sie selbst. Wenn ihr ein Mann gefällt, hat die 23-Jährige auch kein Problem damit, den ersten Schritt zu machen – “Jagen und gejagt werden, heißt es doch so schön”, stellt sie klar.

Das macht die Beauty in ihrer Freizeit

In ihrer Freizeit ist die Sportskanone gerne unterwegs – mit 19 Jahren kaufte sie sich ein Wohnmobil und machte damit gemeinsam mit ihren Hunden ausgedehnte Urlaubstouren. Auch in Zukunft hätte sie Lust auf solche Reisen – am allerliebsten mit dem richtigen Partner an ihrer Seite. Der dürfte sich generell auf viel Action freuen: “Ein Fallschirmsprung wäre mal eine coole Herausforderung”, sagt die Baden-Württembergerin. Wie sie wohl die Herausforderung “Bachelor” meistern wird? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!