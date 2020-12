Bachelor 2021: Kandidatin Denise ist ein echtes Partygirl!

Bei RTL startet im Januar die neue Staffel von “Der Bachelor”. Zu den Kandidatinnen gehört auch Denise. Die 24-jährige Flugbegleiterin aus Braunschweig lässt nichts anbrennen und will Niko Griesert erobern. Die Beauty singt beinahe überall – auch in der Ladies-Villa bleiben ihre Konkurrentinnen davon nicht verschont.

“Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem”, sagt Denise in einem Interview mit RTL. Wo Denise ist, da ist Stimmung! Die Flugbegleiterin sorgt gerne für gute Laune. Sich selbst beschreibt sie als lebensfroh, offen und verpeilt – “allerdings auf charmante Art und Weise.” Schon früh morgens ist die 24-Jährige meist so gut gelaunt, dass sie zum Start in den Tag ein kleines Lied trällert – etwas, worauf sich auch ihre Mitstreiterinnen in der Ladies-Villa einstellen können. Das Genre ist dabei egal: Denise kann von Deutschrap bis Schlager zu jeder Musik feiern.

Denise will die Initiative ergreifen

Doch bei all der Unterhaltsamkeit, sollten die anderen Frauen Denise nicht unterschätzen. Um den Bachelor von sich zu überzeugen, würde sie nämlich so gut wie alles tun und freut sich auf die Herausforderung, die sie erwartet: “Ich finde, es ist einen Versuch wert, als Frau mal die Initiative zu ergreifen und den Mann zu erobern.”

In der Liebe erlebte sie viele Enttäuschungen

Nach drei Beziehungen, vielen Enttäuschungen und einem Jahr als Single sehnt sich die Niedersächsin danach, endlich den Richtigen zu finden. Dabei sind ihr ein respektvoller Umgang, Ehrlichkeit und Loyalität besonders wichtig. Wenn der Bachelor diese Eigenschaften mitbringt, könnte er in Denise eine Partnerin finden, die sowohl lustiger Kumpeltyp als auch liebevolle Freundin sein kann. Ob sie Niko Griesert von sich überzeugen kann? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!