AWZ-Star Marc Dumitru: Stalkerin bedroht seine Familie!

Marc Dumitru spielt bei „Alles was zählt“ den Kilian Reichenbach. Der Soap-Star ist kürzlich Papa geworden. Seinen Sohn hält er aus der Öffentlichkeit raus – das hat auch einen ernsten Grund.

Eigentlich könnte Marc Dumitru kaum glücklicher sein. Denn der Darsteller aus der RTL-Serie „Alles was zählt“ ist kürzlich Papa geworden. Wäre da nicht eine Frau, die ihm das Leben zur Hölle machen würde. Denn seit Jahren hat er eine Stalkerin – und diese bedroht jetzt sogar seine Familie.

Anfangs hatte die Stalkerin dem AWZ-Star „nur“ Briefe geschrieben – mittlerweile verfolgt sie den Schauspieler krankhaft und greift nun auch seine Familie an. Die Person schreibt Kommentare wie „Kristina ist nicht von Marc schwanger“ oder „Bitte sag, wann du unsere Beziehung öffentlich machst“.

Stalkerin bedroht die Familie von Marc Dumitru

Eine Nachricht macht Marc Dumitru besonders große Sorge. Denn darin geht es um seine Familie. „Das beunruhigt natürlich. Es macht uns jetzt nicht total panisch, aber das war so ein Punkt, wo wir uns gedacht haben: Okay, krass, jetzt haben wir schon so viele Schritte versucht zu befolgen und zur Polizei zu gehen. Was müssen wir noch tun, damit das jetzt wirklich ein Ende hat?“, erklärt der AWZ-Darsteller im Interview mit RTL.

Derzeit läuft ein zweites Verfahren

Besonders ärgerlich: Die Polizei und der Staatsanwalt konnten dem Schauspieler bisher nicht helfen. Derzeit läuft das zweite Verfahren – das erste wurde eingestellt. Die Frau habe mittlerweile sogar Freunde und Geschäftspartner angeschrieben, wie RTL weiter berichtet. Auch seine AWZ-Kollegin Féréba Koné hat skurrile Nachrichten von der Person erhalten. Denn in ihrer Rolle als Imani ist sie dem Schauspieler sehr nahe gekommen – die Stalkerin sah in ihr deshalb eine Gefahr.

Schon damals hat Marc Dumitru in einem Bild-Interview über die Stalkerin gesprochen. „Kristina und unser damals noch ungeborenes Kind wurden verleumdet und beleidigt. Es wurde behauptet, wir seien längst geschieden und unser kleiner Sohn sei von einem früheren Kollegen. Sie hat behauptet, dass ich Spendengelder abzwacken würde. Und dass ich meinen Job verloren hätte“, sagt der Schauspieler. Auch in den sozialen Netzwerken hat der AWZ-Star einige Vorkehrungen getroffen: „Meine Instagram-Stories teile ich nun zeitversetzt. Ich zeige auch nicht viel von unserem Zuhause. Unsere Adresse haben wir im Melderegister sperren lassen.“