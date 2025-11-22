„Armes Deutschland“: Skandal-Duo vereint – Carola und Chris verbringen eine Nacht miteinander

Bei „Armes Deutschland“ treffen die wohl beiden bekanntesten Arbeitslosen aufeinander – die Rede ist von Carola und Chris. Die Bürgergeld-Empfänger verbringen eine ganze Nacht zusammen – und das hat Folgen.

In den RTLZWEI-Sozialdokus wie „Hartz Rot Gold“, „Hartz und herzlich“ oder „Armes Deutschland“ verweigern einige Protagonisten, einem Job nachzugehen – dazu gehören auch Carola und Chris. Die beiden Bürgergeld-Empfänger sorgen mit ihrer Einstellung zum Arbeitsmarkt immer wieder für Kopfschütteln. Nun trifft sich das Skandal-Duo – und die beiden verbringen eine ganze Nacht! Doch das bleibt nicht ohne Folgen.

Stempeln oder Abrackern? Arbeiten um jeden Preis, nur um auf eigenen Beinen zu stehen. Für viele Menschen ist das selbstverständlich, für andere kommt Arbeit nicht infrage. Sie machen es sich lieber bequem und leben auf Kosten der Steuerzahler.

Gipfeltreffen bei in Duisburg – Die beiden Gesichter von „Armes Deutschland“, Carola und Chris, treffen sich im Ruhrgebiet. Bei Currywurst und Karaoke philosophieren Deutschlands bekannteste Arbeitslose über das Leben und die Liebe. Sind Chris und Carola etwa nur Freunde? Eine gemeinsame Nacht und eine dreiste Lüge stellen auch die Geduld von Carolas Partner Stefan auf die Probe.

„Carola habe ich bei dem Special, welches wir über Carola gedreht haben, in Köln kennengelernt. Das war ganz lustig. Ich habe ihr gesagt, dass man was starten könnte, wenn sie Lust hat. Und nun ist der Tag gekommen“, sagt Chris in der neuen Folge von „Armes Deutschland“. Carola fügt hinzu: „Wir haben bei dem Special die Handynummern ausgetauscht. Seitdem stehen wir in einem guten Kontakt. Wir treffen uns bei ihm in Duisburg und er sagte, wir gehen Currywurst essen.“

Skandal-Duo trifft aufeinander – Lief etwas zwischen Carola und Chris?

Carola wollte eigentlich nur vier Stunden zu Chris, welcher als Pornodarsteller durchstarten will – daraus sind 17 geworden. Die beiden haben die ganze Nacht miteinander verbracht – aber lief denn da auch was? „Es ist gar nichts gelaufen. Er hat mein Bett fertig gemacht und ist dann rübergegangen“, so Carola. Und Chris meint: „Wir haben gequatscht halt, Mukke gehört und paar Gläser Wodka getrunken.“

Statt im Hotel hat Carola die Nacht bei Chris geschlafen – eine Tatsache, von dem ihr Partner Stefan nichts weiß. Doch dieser ist auch nicht gut auf Carola zu sprechen. „Heute Morgen hat er mich schon angefahren. Ich habe nur gesagt, bis später. Er hat mir nicht geglaubt, dass ich im Hotel war. Auf jeden Fall hat er schlechte Laune am Telefon gehabt“, erzählt die Arbeitsverweigerin in der RTLZWEI-Sozialdoku. Sie gibt vor den Kameras zu, dass sie Stefan nicht ganz die Wahrheit gesagt habe.

„Ich würde am liebsten zu Chris zurückfahren“

Als Carola wieder nach Hause kommt, will Stefan lieber schlafen – zum Ärgernis der Bürgergeld-Empfängerin. Die Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt: „Wenn ich nach Hause komme, ist er immer am Pennen. Er macht Stress, weil es zu spät wird. Und dann pennt er einfach nur. Ich habe schon viele Vorschläge gemacht, dass wir nicht nur in der Wohnung hängen und mal einen Spaziergang machen oder mit den Fahrrädern fahren. Aber er geht ja nicht darauf ein. Ich würde am liebsten zu Chris zurückfahren, weil ich bin sauer. Ich habe keine Fehler gemacht. Wenn er so weitermacht, wird der Knallpunkt wie vor einem Jahr kommen.“

RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ am Dienstag um 20.15 Uhr.