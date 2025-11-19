„Armes Deutschland“-Chris: „Vielleicht komme ich durchs Poppen vom Jobcenter weg“

Chris aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ genießt das Leben auf Staatskosten. Der Bürgergeld-Empfänger will nun als Pornodarsteller durchstarten.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Protagonisten, welche Bürgergeld beziehen und in sozialen Brennpunkt leben. Dazu zählt auch Chris – der Bürgergeld-Empfänger hat noch nie richtig gearbeitet und sagt offen, dass er gerne auf Staatskosten lebt und daran auch nichts ändern will.

„Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt sich halt besser leben“

„Ich bin Chris aus Duisburg und lebe seit 14 Jahren auf dem Staat seinen Nacken. Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt sich halt besser leben“ prahlte Chris bei „Armes Deutschland“. Doch nun will er ins Pornobusiness einsteigen und somit vom Jobcenter wegkommen.

Chris will Pornodarsteller werden

Chris aus Duisburg ist der Verwirklichung seiner Träume, im Erotikfilm-Business Fuß zu fassen, dicht auf den Fersen. Um sich Inspiration zu suchen und seinen Erfahrungsschatz aufzubessern, besucht er das erste Mal in seinem Leben einen Sexshop. Währenddessen sitzt seine schwangere Freundin zuhause und ist gar nicht begeistert von den Zukunftsplänen des 34-Jährigen. Ob Chris sein Ziel weiterverfolgt oder die Stabilität seiner Beziehung am Ende Priorität hat?

„Vielleicht komme ich durchs Poppen vom Jobcenter weg“

„Es ist ein Traum von jedem, Pornodarsteller zu werden. Vielleicht komme ich durchs Poppen vom Jobcenter weg. Das wäre auch einmal etwas“, meint der Bürgergeld-Empfänger in der RTLZWEI-Sendung. Dafür kontaktierte er nicht nur Darstellerinnen aus dem Erotikbusiness, sondern besucht erstmals einen Sexshop – dort will er sein Wissen auffrischen. Chris ist fasziniert von dem Sortiment und zeigt sich begeistert.

Seine Freundin ist schwanger: „Wenn ich an das Baby denke, törnt das ab“

Einen Haken gibt es jedoch: Chris hat eine Freundin – und sie ist schwanger! Während einer Schwangerschaft mit ihr zu schlafen, sei für den Möchtegern-Pornodarsteller eine schwierige Angelegenheit: „Wenn ich an das Baby denke, törnt das ab. Deshalb habe ich im Moment nicht so Lust mit der.“

Seine Freundin Sabrina findet die Pläne von Chris alles andere als gut. „Sie ist sich nicht schlüssig, sagt weder Ja noch Nein. […] Am Anfang hat sie gesagt, dass es ihr egal ist und jetzt kommt die so an“, beschwert sich der Bürgergeld-Empfänger. Sie wünsche sich, dass er nicht in die Pornokarriere einsteigt. Daraufhin stellt Chris klar: „Ich mach das ja, um Geld zu verdienen und nicht, um rumzuhuren.“

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.