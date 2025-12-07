„Armes Deutschland“: Marco im Krankenhaus – „Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg“

Carola und Stefan aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ haben sich getrennt. Die Bürgergeld-Empfängerin ist bei ihrem Ex-Freund Marco untergekommen – doch es kommt zu gravierenden Problemen.

Kaum ist Carola bei ihrem Ex-Mann Marco untergekommen, gibt es auch schon wieder Probleme: Carola weigert sich, den Haushalt zu erledigen, während der Diabetiker im Krankenhaus ist. Anstatt Marco zu unterstützen, vertreibt sie sich lieber die Zeit mit Hobbyfotograf Ronny. Kommt es zum Streit zwischen den Ex-Ehepartnern?

„Die Knochen sind angegriffen, die müssen das wegmachen“

Marco musste ins Krankenhaus, da sie ihm „die abgestorbene Haut unter den Füßen wegoperiert“ haben. „Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg. Die Knochen sind angegriffen, die müssen das wegmachen“, sagt der Bürgergeld-Empfänger in der neuen Folge von „Armes Deutschland“, welcher kürzlich auch im Rollstuhl saß.

„Der hat da natürlich kostenlos Essen und ich sitz‘ bei ihm zu Hause ohne da“

Carola konnte nach dem Liebes-Aus mit Stefan kostenlos bei Marco unterkommen. Doch statt dankbar zu sein, beschwert sich die Arbeitsverweigerin – auch deshalb, da Marco eine Verpflegung im Krankenhaus hat und sie sich selbst darum kümmern muss. „Der hat da natürlich kostenlos Essen und ich sitz‘ bei ihm zu Hause ohne da“, so Carola. Haferflocken und Süßigkeiten seien noch da – ansonsten sieht es mit Lebensmitteln bei Marco eher mau aus. Auf die Idee, sich selbst etwas zu besorgen, kommt die Bürgergeld-Empfängerin nicht. Und die 20 Euro, welche sie kürzlich erhalten hat, gehen für Tabak drauf.

Carola hat auch eine skurrile Erklärung parat, weshalb sie das Geld lieber in Tabak investiert, anstatt Nahrungsmittel zu kaufen: „Was soll ich sonst da oben in der Bude machen, ohne Strom? Da kann man kein Fernsehen gucken, gar nix. Du kannst ja praktisch tagsüber nur schlafen.“ Bei Marco wurde kürzlich der Strom abgeklemmt, da er sich mit den Zahlungen im Rückstand befindet.

Carola weigert sich, den Haushalt zu machen

Zudem beschwert sich Carola darüber, dass die Wohnung von Marco zu dreckig wäre. Vor allem die Küche könnte eine Reinigung gebrauchen – jedoch will sich Carola nicht selbst die Hände schmutzig machen, obwohl sie den ganzen Tag nichts zu tun hat: „Was soll ich denn noch alles für den tun? Soll ich hier aufräumen, ins Krankenhaus fahren, dem Duschzeug und alles bringen und dann hier hinfahren und den Balkon aufräumen?“, beschwert sie sich.

Marco sei außerdem nicht „armbehindert, der ist beinbehindert“, so Carola. Bedeutet im Klartext: Marco soll die Wohnung putzen – obwohl er derzeit im Krankenhaus liegt. Anstatt dankbar zu sein, redet sich Carola in Rage und beschwert sich über alles – es bleibt abzuwarten, wie lange das zwischen den beiden noch gut geht.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.