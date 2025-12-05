„Armes Deutschland“: Carola feiert ihren Geburtstag mit Chris – dann kommt es zum Eifersuchtsdrama

Carola aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ hat einen Grund zum Feiern. Die überzeugte Arbeitslose feiert ihren Geburtstag mit Arbeitsverweigerer Chris. Doch dann droht die Stimmung zu kippen.

In „Armes Deutschland“ werden Protagonisten begleitet, welche mit wenig Geld auskommen müssen und in sozialen Brennpunkten leben. Auch Carola hat keinen Job – jedoch will sie auch keiner Arbeit nachgehen und lieber vom Staat leben. Jetzt feiert die Bürgergeld-Empfängerin ihren Geburtstag und lässt es dabei so richtig krachen.

Freundin von Chris stürmt die Party von Carola

Für Carola steht ein besonderer Tag an. Sie feiert Geburtstag! Für die überzeugte Arbeitslose bedeutet das erst einmal: Wellness! Am Abend wird gefeiert – mit Arbeitsverweigerer Chris und seinen Freunden. Doch die ausgelassene Stimmung droht zu kippen, als Chris’ Freundin Sabrina die Party stürmt. Ihre Eifersucht auf Carola liegt spürbar in der Luft. Kommt es zum großen Streit?

Carola und Chris lernten sich bei einem Special für die RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland“ kennen. Später trafen sie sich erneut – eigentlich waren nur vier Stunden geplant, daraus sind 17 geworden. Die beiden haben die ganze Nacht miteinander verbracht – zwischen den beiden lief jedoch nichts. Dennoch sorgte das für Zoff zwischen Carola und Stefan.

Als Carola zurückkehrte, herrschte Eiszeit zwischen ihr und Stefan. „Wenn ich nach Hause komme, ist er immer am Pennen. Er macht Stress, weil es zu spät wird. Und dann pennt er einfach nur. Ich habe schon viele Vorschläge gemacht, dass wir nicht nur in der Wohnung hängen und mal einen Spaziergang machen oder mit den Fahrrädern fahren. Aber er geht ja nicht darauf ein. Ich würde am liebsten zu Chris zurückfahren, weil ich bin sauer. Ich habe keine Fehler gemacht. Wenn er so weitermacht, wird der Knallpunkt wie vor einem Jahr kommen“, erzählte die Bürgergeld-Empfängerin kürzlich bei „Armes Deutschland“. Und so kam es dann auch – Carola und Stefan haben sich mittlerweile getrennt. Die Arbeitsverweigerin kehrte zu ihrem Ex-Freund Marco zurück – dort muss sie jedoch ohne Strom leben.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.