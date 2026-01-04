ARD-Moderatorin warnt Dschungelcamp-Star Hardy Krüger vor Teilnahme: „Das ist jetzt ein Risikospiel“

Am 23. Januar 2026 geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL in eine neue Runde. Ein bekannter Schauspieler zieht ins Dschungelcamp ein – nun warnt eine ARD-Moderatorin davor und spricht von einem „Risikospiel“.

Vor wenigen Tagen hat RTL den diesjährigen Dschungelcamp-Cast offiziell bestätigt. 12 Stars kämpfen in Australien um die Dschungelkrone – darunter ist auch Hardy Krüger jr. ARD-Promi-Expertin Susanne Klehn schlägt jetzt kritische Töne an und spricht über Risiken seiner Karriere.

„Eigentlich kriegt man keine Rollen, nur weil man im Dschungelcamp war“

Der größte Kritikpunkt der Promi-Expertin: Eigentlich habe ein etablierter Schauspieler wie Hardy Krüger jr. das Dschungelcamp gar nicht nötig. „Das ist jetzt ein Risikospiel, denn eigentlich kriegt man keine Rollen, nur weil man im Dschungelcamp war“, sagt Susanne Klehn in der ARD-Sendung „Brisant“.

Hardy Krüger jr. tauscht sein mühsam aufgebautes Renommee gegen eine Pritsche im Regenwald. Ein möglicher Grund für seine Teilnahme: Der Schauspieler beabsichtigt, sich vom Image des ewigen Sohnes seines Vaters zu lösen, welcher der bekannte Hollywoodstar Hardy Krüger (†93) ist. Das Dschungelcamp bietet demnach die perfekte Möglichkeit, sich von der Last seines Vaters zu befreien und den Zuschauern zu zeigen, wie er als Mensch wirklich tickt.

Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass Hardy Krüger jr. neue Zielgruppen erreichen will. Zwar ist er ein etablierter Schauspieler, jedoch ist er mit Rollen wie in „Rote Rosen“ oder „Forsthaus Falkenau“ bei älteren Zuschauern bekannt. Mit der Teilnahme im Dschungelcamp könnte der Serien-Star auch eine jüngere Zielgruppe erreichen.

„Ich bin sehr gespannt, aber er könnte da auch verlieren, wenn er nicht so sympathisch ist, wie er sonst rüberkommt“, sagt Susanne Klehn. Laut der Promi-Expertin ist er Drama nicht abgeneigt und könnte demnach für einen großen Unterhaltungswert in der RTL-Erfolgsshow sorgen.

Gemischte Reaktionen im Netz

Die Reaktionen im Netz fallen gemischt aus. Während sich einige User auf eine echte Legende im Dschungelcamp freuen, schlagen andere kritische Töne an und fragen sich, ob ein Mann seines Kalibers eine solche Realityshow nötig hat. Im Gegensatz zu vielen Reality-Stars, welche in dieser Staffel teilnehmen, bringt Hardy Krüger jr. viel Lebenserfahrung mit und macht ihn zu einem der spannendsten Kandidaten der diesjährigen Staffel im Dschungelcamp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.