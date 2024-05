Anschlags-Drohung: Israels ESC-Kandidatin Eden Golan muss sich in Hotel verstecken!

Eden Golan tritt beim Eurovision Song Contest für Israel an. Seit Bekanntwerden ihre Teilnahme an dem Musikwettbewerb erhält sie zahlreiche Morddrohungen. Die Sängerin muss sich sogar unter strengen Sicherheitsauflagen in einem Hotel verstecken.

Eden Golan startet dieses Jahr für Israel beim Eurovision Song Contest in Malmö. Nach zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag treten Künstler aus 26 Nationen beim großen Finale am Samstag auf. Doch schon jetzt ist die Situation angespannt. Die Musikerin muss sich wegen Angst vor Terroranschlägen sogar im Hotel verstecken.

Israels Kandidatin wurde zur Zielscheibe des Hasses

Die 20-Jährige ist seit der Invasion des Gazastreifens als Reaktion auf die Taten der Hamas am 7. Oktober zur Zielscheibe des Hasses geworden. Wegen ihres Auftrittes sind in den kommenden Tagen mehrere proisraelische und propalästinensische Demonstrationen mit 40.000 Menschen angekündigt, wie die Bild-Zeitung schreibt. Mit einem Großaufgebot will die Polizei vor Ort sein.

Eden Golan meldet sich zu Wort

„Proteste sind natürlich nicht angenehm, aber ich kann es kaum erwarten, auf der Bühne zu stehen und zu versuchen, den Leuten in den drei Minuten, die ich habe, etwas zu vermitteln“, sagt Eden Golan gegenüber der Daily Mail. Dann stellt die Musikerin klar: „Ich würde nicht sagen, dass ich mir Sorgen mache. Ich bin vorbereitet.“

„Das ganze Land macht keine leichte Zeit durch“

Zu der generellen Situation des Landes sagt die ESC-Teilnehmerin der Zeitung: „Das ganze Land macht keine leichte Zeit durch. Ich habe das Gefühl, dass der Schrecken des 7. Oktober die Juden einander nähergebracht und uns alle vereint hat.“ Zu ihrem eigenen Schutz wurde die Sängerin an einem unbekannten Ort in Malmö untergebracht und steht unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Islamistische Terroristen sollen sogar Anschläge auf die Arena angedroht haben.

Beim Eurovision Song Contest wollte Eden Golan mit dem Song „October Rain“ antreten. Darin hieß es unter anderem: „Sie waren alles gute Kinder, jedes einzelne von ihnen.“ Der Song sei zu politisch gewesen und wurde deshalb untersagt. Denn dieser bezog sich zu sehr auf den Hamas-Angriff am 7. Oktober auf Israel. Der Text wurde umgeschrieben und der Titel heißt nun „Hurricane“ – dieser wurde genehmigt und mit diesem Titel wird sie in Malmö antreten.