Anna-Maria Zimmermann enthüllt Grund für ihr Ehe-Aus nach neun Jahren

Anfang des Jahres hat Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann die Trennung von ihrem Ehemann nach neun Jahren bekanntgegeben. In einem Interview enthüllt sie die Gründe für das Ehe-Aus – dabei kommen ihr plötzlich die Tränen.

Das Leben von Anna-Maria Zimmermann hat sich zu Beginn des Jahres schlagartig verändert: Die Sängerin gab die Trennung von ihrem Mann Christian bekannt. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor – schon deshalb sei ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen.

„Anna-Maria, ganz ehrlich, deine Jungs haben eine glückliche Mama verdient“

„Im letzten Jahr habe ich mich von meinem Ehemann getrennt. Das war natürlich nicht einfach. Ich habe immer gesagt: Das kann ich nicht machen. Ich habe zwei kleine Jungs, bin Mama, muss für sie da sein und kann das jetzt nicht tun“, sagt Anna-Maria Zimmermann in einem Interview mit RTL. Doch dann sei sie an einen entscheidenden Punkt gekommen: „Anna-Maria, ganz ehrlich, deine Jungs haben eine glückliche Mama verdient“, so die Sängerin.

Anna-Maria Zimmermann wollte zu dem Zeitpunkt an sich denken. „Ich bin zu jung, um unglücklich zu sein“, so die Schlagersängerin. Passend dazu hat sie ihren neuen Song „Nicht verboten sein“ veröffentlicht – für ein Musikvideo-Dreh tanzte sie mit zahlreichen Fans auf der Bierstrasse auf Mallorca, KUKKSI Mallorca war vor Ort.

Sowohl Anna-Maria Zimmermann und ihr Ex-Mann wollen sich beide weiter um die Kinder kümmern. Die beiden haben nach der Trennung ein gutes Verhältnis: „Wenn meine Jungs sagen, sie müssen jetzt Papa sehen, dann kommt Papa zum Mittagessen. Ich sage, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, wie wir das gerade so gewuppt kriegen.“

Im Mai wurde bekannt, dass sie in einer Beziehung mit Schlagerkollegen Julian Benz ist. Einige Wochen später folgte jedoch das Liebes-Aus: „Ich habe vielleicht auch in dieser Zeit gemerkt, dass ich das nicht zulassen kann.“ Das „Alleinsein“ wolle sie für sich nutzen. Anna-Maria Zimmermann startete ihre Karriere 2005 bei „Deutschland sucht den Superstar“ und belegte den sechsten Platz. Heute zählt Anna-Maria Zimmermann zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen und tritt regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf.