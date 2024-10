Angebliche Druckstellen: Neue Details im Streitfall Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Es kam zu einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi. Zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nun sickern mehr Details zu dem Streitfall durch – nun ist von angeblichen Druckstellen die Rede.

Laura Maria Rypa soll angeblich sogar im Krankenhaus gewesen sein. Einige Stunden späte meldete sich das Paar selbst in den sozialen Netzwerken – die Verlobte von Pietro Lombardi postete sogar ein Bild mit ihrem kleinen Amelio. Die Schlagzeilen um die Auseinandersetzung nehmen kein Ende – nun wird sogar von blauen Flecken gesprochen. Auch der Anwalt von Pietro Lombardi macht daraus kein Geheimnis – jedoch weist er die Vorwürfe aufs Schärfste zurück, dass Pietro Lombardi gewalttätig geworden sei.

Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, soll Laura Maria Rypa Druckstellen am Hals gehabt haben. Der Anwalt Simon Bergmann von Pietro Lombardi teilte dazu gegenüber dem Blatt mit: „Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt.“

„Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äußern“

Unterdessen haben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ein gemeinsames Statement bei Instagram veröffentlicht. „Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äußern“, heißt es in einem Post. Sie machen den Medien Vorwürfe, den Streit weiter anzuheizen: „Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird. Wir verstehen, dass viele Fragen haben.“

RTL hält weiter zu Pietro Lombardi – bisher keine Konsequenzen bei DSDS

Berichte darüber, dass die Uniklinik eine Anzeige gegen Pietro Lombardi gestellt haben soll, wurde auf RTL-Nachfrage zurückgewiesen. Seitens der Uniklinik Köln wurde keine Anzeige erstattet. Aus Datenschutzgründen will man sich auch nicht weiter dazu äußern. Was wirklich zwischen dem Paar passiert ist, ist bislang nicht offiziell bekannt – bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Auswirkungen auf den Job als DSDS-Juror haben die Schlagzeilen nicht – RTL hält weiter an Pietro Lombardi fest.