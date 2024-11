„An Hirntumor verstorben“: Sarah-Jane Wollny wurde fälschlicherweise für tot erklärt

Nach einem ziemlich makaberen Gerücht meldete sich Sarah-Jane Wollny am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Statement bei Instagram. Denn die Tochter von Silvia Wollny wurde fälschlicherweise für tot erklärt.

Auf diese Nachrichten hätte sie wahrscheinlich verzichten können: Bei Facebook wird derzeit behauptet, dass Sarah-Jane Wollny verstorben sei. Nun hat sie sich selbst zu dieser Falschmeldung geäußert. „Eigentlich wollte ich auf das Thema gar nicht eingehen“, erklärt die „Temptation Island VIP“-Teilnehmerin bei Instagram.

Sarah-Jane Wollny: „Ich habe keinen Hirntumor“

Sie habe jedoch so viele Nachrichten erhalten, dass sie gezwungen war, sich dazu zu äußern. „Und zwar kursiert aktuell im Internet das Gerücht, dass ich an einem Hirntumor verstorben sei“, schreibt die 26-Jährige. Schließlich stellt die bekannte Persönlichkeit dann auch klar: „Wie ihr seht, lebe ich noch, mir geht’s gut. Ich habe keinen Hirntumor. Ich bin nicht todsterbenskrank. Alles in Ordnung!“

Wer das geschmacklose Gerücht in die Welt gesetzt und verbreitet hatte, ist nicht bekannt. Die 26-Jährige deutete jedoch an, rechtliche Schritte eingeleitet zu haben. „Also, wenn ihr das seht, lasst es einfach. Wir sind schon dran“, erklärt sie anschließend. Bisher hat sich keiner aus ihrer Familie oder gar ihr Partner Tinush zu dem Vorfall gemeldet.

Sarah-Jane Wollny ist nicht die erste bekannte Persönlichkeit, welche mit solchen Fake-Todesmeldungen konfrontiert ist. Immer wieder tauchen solche dubiosen Anzeigen bei Facebook auf – in der Vergangenheit wurden bereits fälschlicherweise Promis wie Günther Jauch, Stefan Raab oder Horst Lichter für tot erklärt.

Sarah-Jane Wollny sorgt derzeit für viele Schlagzeilen. Die 26-Jährige ist in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Freund Tinush bei „Temptation Island VIP“ zu sehen. Die Beziehung wird in der TV-Show auf eine harte Probe gestellt. Fans spekulieren bereits, dass sich die beiden nach der Sendung getrennt haben. Öffentlich über ihren Beziehungsstatus sprechen dürfen die beiden jedoch erst nach dem Finale.