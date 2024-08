Am Strand kollabiert: „Élite“-Star Julián Ortega verstirbt im Alter von 41 Jahren

Julián Ortega ist am Sonntagabend plötzlich verstorben! Der Schauspieler erlitt an einem Strand in Spanien einen Herzinfarkt. Bekannt wurde er vor allem durch die Netflix-Serie „Élite“.

Der traurige Vorfall spielte sich in einer Strandbar am Zahora Beach in Barbate ab, wie Daily Star berichtet. Dort erlitt Julián Ortega einen Herzinfarkt. Rettungssanitäter sollen 30 Minuten versucht haben, den Schauspieler wiederzubeleben – das blieb leider erfolglos. Im Alter von 41 Jahren ist der „Élite“-Star verstorben.

Julián Ortega kollabiert am Strand – er wurde nur 41 Jahre alt

Die genaue Todesursache ist nicht offiziell bekannt – laut Medienberichten habe er jedoch einen Herzinfarkt erlitten. Die spanische Schauspielergewerkschaft bestätigte seinen Tod. „Von der Union de Actores y Actrices senden wir der Familie und den Freunden des Schauspielers unser aufrichtiges Beileid“, heißt es in einer Mitteilung.

„Das Leben kann manchmal so grausam sein“

Zahlreiche Fans und Schauspielkollegen haben sich zu Wort gemeldet und bekundeten ihr Beileid. „Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch, Julián Ortega. Flieg hoch“, schreibt Goya-Preisträger Fernando Tejero beim Kurznachrichtendienst X. „Er war ein unglaublicher Schauspieler und ein Kollege, der so aufrichtig, ehrlich und freundlich war wie seine Eltern“, lässt auch Sílvia Marsó verkünden.

Julián Ortega war der Sohn der Schauspielerin Gloria Muñoz und des Regisseurs und Schauspielers José Antonio Ortega. Er wurde in Madrid geboren und war vor allem als Theaterschauspieler bekannt. Mit seiner Mutter stand er mehrfach gemeinsam am Teatro Español auf der Bühne.

Neben „Elite“ erlangte er auch durch seine Rolle in der Serie „Velvet“ große Bekanntheit. Zudem war er auch in den Produktionen „El pueblo“ und „Cristo Rey“ zu sehen. In „Elite“ spielte Julián Ortega den Geschäftsführer des Restaurant „La Caba“. Nach der achten Staffel wurde das Erfolgs-Format bei Netflix abgesetzt.