Alle Züge stehen still: Unwetter legt komplette S-Bahn in Berlin lahm

Über Deutschland ziehen schwere Unwetter hinweg. Besonders betroffen war am Montag auch Berlin – und das hatte erhebliche Beeinträchtigungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Denn in der gesamten Stadt wurde der S-Bahn-Verkehr eingestellt.

Eine Millionenmetropole ohne S-Bahn – für Fahrgäste der absolute Horror. Und genau diesen Szenario ist in der Hauptstadt eingetreten: Aufgrund eines Unwetters wurde der komplette S-Bahn-Betrieb im gesamten Stadtgebiet am Montag eingestellt. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist der gesamte Verkehr vorübergehend eingestellt“, teilte die Verkehrsinformationszentrale am Montag mit.

Alle Linien der S-Bahn kommen in Berlin zum Stillstand

Fahrgäste sollen „zur Umfahrung alternative Verkehrsmittel“ nutzen, teilt die S-Bahn-Berlin auf ihrem X-Account weiter mit. Züge, die noch unterwegs waren, wurden zum Stillstand gebracht. Mehrere umgestürzte Bäume lagen auf den Schienen – so auch bei der Linie S7 zwischen Grunewald und Nikolassee. „Wir kommen nicht vor und zurück. Warten auf die Evakuierung“, schrieb ein Nutzer in den sozialen Netzwerken. Es sei noch unklar, wann der Betrieb der S-Bahn wieder aufgenommen werden kann.

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag zu sämtlichen Einsätzen in Berlin ausrücken. Das Unwetter hat die Stadt flächendeckend getroffen – neben schweren Sturmböen wüteten auch heftige Gewitter in der Hauptstadt. Nicht nur die S-Bahn hatte Probleme. Auch die wichtige Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg wurde komplett gesperrt. Laut der Deutschen Bahn sei ein Baum auf die Gleise gestürzt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist auch hier unklar.

Heftige Unwetter auch in Bayern

Nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Regionen wüteten teils heftige Unwetter – so beispielsweise auch in Bayern. Im Allgäu entzündete ein Blitzschlag ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude. In Furth im Wald wurden Gullydeckel aus der Straße gedrückt und im Landkreis Cham brannte ein Feld nach einem Blitzschlag. In den oberbayerischen Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Erding stürzten zahlreiche Bäume um.