Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund feiern Debüt auf dem Red Carpet

Wenige Tage nach ihrem überraschenden Auszug bei „Love Island VIP“ verrät Alicia Costa Pinheiro jetzt den Grund für ihre Entscheidung. Die Reality-Bekanntheit hat nämlich Schmetterlinge im Bauch! Nun feierte sie mit ihrem neuen Freund das Debüt auf dem Red Carpet.

Hat sie nun endlich ihr großes Glück gefunden? Zuletzt suchte Alicia Costa Pinheiro bei „Love Island VIP“ nach der großen Liebe. Doch ihr Herz hat sie abseits der Kameras gefunden. Die 30-Jährige hat nämlich verraten: Sie ist glücklich vergeben.

„Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben“

„Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat“, verriet die „Love Island VIP“-Kandidatin vor einigen Tagen im Interview mit Promiflash.

Der Musiker Loracio und sie würden sich zwar erst seit „knapp drei Monaten“ kennen. Es fühle sich jedoch sehr vertraut an: „Es fühlt sich an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen“, so Alicia Costa Pinheiro. Da

Dann ging sie auch nochmal auf den Auszug bei „Love Island VIP“ ein: „Die Entscheidung, die Villa selbst zu verlassen, kam von Herzen, da mir schnell klar wurde, dass ich vor Ort keinen passenden Mann für mich finden würde.“ Denn den richtigen Mann hat sie abseits der Kameras gefunden.

In ihrer kurzen Zeit haben sie bereits viel erlebt und waren unter anderem auf Weltreise: „Wir waren ja tatsächlich auf Weltreise zusammen in Miami und in Mexiko.“ Ein Paar waren sie zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Erster Auftritt bei den Reality Awards

Nun präsentierte sich die bekannte Persönlichkeit erstmals mit ihrem Freund Loracio auf dem Red Carpet – und zwar bei den Reality Awards in Köln, die von RTL verliehen werden. In einem lilafarbenen Kleid strahlte Alicia förmlich vor Glück an der Seite ihres Partners. Es könnte der Auftakt weiterer glamouröse Auftritte des Paares werden.