Ab 2025: Neuseeland verbietet das Rauchen!

Mittlerweile ist es echt super uncool geworden, wenn man raucht. Doch nicht nur das. Auch die Umwelt belastet es stark, wenn überall Kippenstummel herumliegen oder für Waldbrände sorgen. Genau deshalb will Neuseeland als erstes Land komplett rauchfrei werden.

Ab 2025 soll es soweit sein: Neuseeland verbietet das Rauchen für jeden Bewohner. Dafür soll es extra strenge Gesetze geben. Vor allem eine Generation trifft es besonders hart. Bei den Plänen geht es aber nicht nur um die Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt. Es soll nämlich auch noch ein ganz anderes Problem beseitigt werden.

Neuseeland verbietet das Rauchen

Mit dem Satz ,,Wir brauchen einen neuen Ansatz”, sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall. Dabei geht es um die neuen strengen Gesetze gegen das Rauchen. In schon vier Jahren will das ganze Land rauchfrei sein. Natürlich braucht es dafür knallharte Gesetze und strenge Kontrollen. Und die Regierung hat nun einen Ansatz, den sie bekannt gab. Schrittweise wolle man das gesetzliche Alter, ab wann man rauchen darf, anheben. Zudem überlege man, den Nikotingehalt stark zu reduzieren. So würden Zigaretten ihre Wirkung immer mehr verlieren. Zudem soll es ein Verkaufsverbot für alle geben, die nach 2004 geboren wurden. So verbietet man einer ganzen Generation das Rauchen. Rund zehn Prozent der gesamten neuseeländischen Bevölkerung rauchen. Mit den Gesetzen würde man nicht nur der Umwelt, sondern auch der Bevölkerung etwas Gutes tun.

Schmuggel könnte boomen

Der Grundgedanke der Regierung ist es, dass die Bevölkerung gesünder und rauchfrei lebt. Das ist an sich nicht schlecht. Genau deshalb werden die Pläne auch von unzähligen Organisationen unterstützt. Doch es birgt auch eine Schattenseite. Der Schwarzmarkt könnte boomen und sehr stark ansteigen. Wenn man keine Zigaretten mehr kaufen kann, dann werden sie geschmuggelt. So wurde auch schon von der Regierung festgestellt, dass illegale Tabakprodukte sehr stark zugenommen haben. Schon gelesen? Corona-Notbremse: Neue Details zur Ausgangssperre!