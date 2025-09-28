„5 Euro auf dem Konto“: Dramatische Finanz-Beichte von Lilly Becker

Die finanzielle Situation von Lilly Becker war vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp extrem angespannt. Darunter musste vor allem ihr Sohn Amadeus leiden.

Lilly Becker lebte einige Jahre in London. Das Leben in der britischen Hauptstadt war für das ehemalige Model jedoch kaum noch finanzierbar. Aus dem Grund ist die bekannte Persönlichkeit mit ihrem Sohn Amadeus nach Deutschland gezogen.

„Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto“

„Ich konnte mir das Leben als alleinerziehende Mutter in London einfach nicht mehr leisten“, sagte Lilly Becker im Podcast Driven Women. Ihr Kontostand sei auf fünf Euro geschrumpft. Dazu sagt sie: „Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger.“

„Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Das möchte ich beibehalten, und im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten“, erklärte die 49-Jährige.

Die Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren, sei ihr nicht einfach gefallen. „Es ist ein neues Kapitel für uns beide. Ich habe es ihm erklärt, und er ist neugierig und offen. Auch schulisch wird es gut für ihn sein, weil es seinen Horizont erweitert“, so Lilly Becker.

Mittlerweile hat sich die finanzielle Situation von Lilly Becker wieder deutlich verbessert – vor allem auch deshalb, da sie zu Beginn des Jahres den Sieg bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ holte. Die Krönung zur Dschungelkönigin war für Lilly Becker ein Wendepunkt und eröffnete aus finanzieller Hinsicht neue Perspektiven. Nach der Scheidung von Boris Becker war für Lilly im Jahr 2018 der Auftakt eines langen Rechtsstreites. Das glamouröse Leben des Ex-Paares wurde überschattet – doch auch in der schwierigen Situation zeigte sich Lilly Becker kämpferisch.