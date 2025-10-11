29-jähriger Popstar Fede Dorcaz wurde erschossen

Tragische Nachrichten aus der Musikwelt: Fede Dorcaz ist tot. Der argentinische Sänger wurde in Mexiko-Stadt auf offener Straße erschossen und wurde nur 29 Jahre alt.

Das Verbrechen ereignete sich nur wenige Tage, bevor Fede Dorcaz in der Tanzshow „Las Estrellas Bailan En Hoy“ hätte auftreten sollen. Der 29-Jährige wurde am Donnerstagabend in Mexiko-Stadt bei einem versuchten Raubüberfall getötet, nachdem er die Proben verlassen hatte und nach Hause fahren wollte.

„Fede hinterlässt eine große Lücke in unserem Team“

Die Produktion der Tanzshow hat sich zu Wort gemeldet und lässt in einem Statement verlauten: „Die Familie HOY trauert um den traurigen Tod unseres Freundes und Kollegen Fede Dorcaz. […] Fede hinterlässt eine große Lücke in unserem Team. Seine Erinnerung und Leidenschaft werden uns für immer inspirieren.“

Derzeit werden Überwachungskameras ausgewertet, um die möglichen Täter zu identifizieren. Die Polizei fahndet nach vier Männern, die auf zwei Motorrädern unterwegs waren. Fede Dorcaz sei am Hals getroffen wurden, nachdem er vor den Tätern flüchten wollte. Das Model war sofort tot und verstarb laut TMZ noch am Tatort.

Vor allem in Lateinamerika feierte Fede Dorcaz große Erfolge. Doch auch in Deutschland ist der Sänger bekannt gewesen. Sarah Joelle Jahnel, welche derzeit im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen ist, kannte den Popsänger offenbar persönlich und hat bei Instagram verlauten lassen: „Mein Herz ist gebrochen. Ich kann nicht glauben, was dir passiert ist. Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ich werde dich als jenen fröhlichen, jungen Mann in Erinnerung behalten, der du immer warst.“