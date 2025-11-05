27 OPs für den Puppenkörper: Barbie-Influencerin „Boneca Desumana“ stirbt mit 31 Jahren

Sie wollte aussehen wie Barbie und nannte sich „unmenschliche Puppe“. Wurde der Beauty-Wahn zum tödlichen Verhängnis? Influencerin Barbara Jankavski ist im Alter von 31 Jahren verstorben.

Beamten entdeckten die brasilianische Influencerin Barbara Jankavski leblos in einem Reihenhaus in São Paulo. Laut dem britischen Mirror seien Rettungskräfte zu ihrer Wohnung gerufen wurden – jedoch waren die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos.

Sie wollte ihrem Idol Barbie so ähnlich wie möglich sein – und hat sich deshalb in den vergangenen Jahren 27 Schönheitsoperationen unterzogen. Das hatte einen stolzen Preis – um die 50.000 Euro soll die Influencerin für den Beauty-Wahn ausgegeben haben. Die Polizei hat den Tod als „verdächtig“ eingestuft und wartet auf die vollständige Autopsie.

In den sozialen Netzwerken dokumentierte die Influencerin als „Boneca Desumana“ (Unmenschliche Barbie) ihre chirurgischen Eingriffe und hatte bei Instagram mehr als 55.000 Fans. Bei TikTok kam sie sogar auf mehr als 300.000 Abonnenten. Zudem war sie in mehreren brasilianischen TV-Shows sowie Werbekampagnen zu sehen.

Verletzung am Auge nach Facelift

Erst kürzlich hatte die Influencerin ihre Fans schockiert, als sie ein Selfie mit einem blauen Auge nach einer Operation postete. Sorgen machte sie sich jedoch keine. Stattdessen schrieb sie in den sozialen Netzwerken: „Tag 3 nach dem Facelift – die Genesung geht viel schneller, als ich dachte. Die Narben sind fast unsichtbar!“ Eine Freundin berichtete, dass sie sich am Tag des Todes an ihrem Auge verletzt habe.

Die Fans reagierten fassungslos im Netz. „Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden, du warst wunderschön“, schrieb ein Follower. „Ich hoffe, Gott empfängt dich mit offenen Armen. Ich kann nicht glauben, dass du gegangen bist. Du hast ein wenig von dem Leben gelebt, das du geliebt hast, und das tröstet uns ein bisschen“, heißt es in einem anderen Kommentar.