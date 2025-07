Zwischen Glamour-Leben und Finanzamt-Problemen: Macht Reality-TV reich? Jetzt packen die Stars aus

Ob „Ex on the Beach“, „Temptation Island“ oder „Love Island“ – es gibt zahlreiche Reality-Formate im TV. Ganz normale Menschen werden über Nacht zum VIP-Sternchen. Aber kann man mit solchen Sendungen eigentlich reich werden?

Reality-TV-Formate sind geprägt von Krawall, Emotionen, aber auch lustigen Momenten. Meist ganz normale Menschen nehmen an solchen Formaten teil und werden in kürzester Zeit zu Stars. Von „Reality Queens“, bis hin zu „Prominent getrennt“ oder „Kampf der Realitystars“ – die Stars aus solchen Formaten verraten jetzt, ob die Teilnahme an den Sendungen zu Reichtum verhilft. Und einige Antworten dabei dürfen überraschen.

„Die Leute, die sich nur auf Reality verlassen, sind verloren“

„Ex on the Beach”-Kandidatin Marlisa Rudzio findet deutliche Worte. „Leute, es ist nicht so, es ist fake. Es ist mehr Schein als Sein. Das Finanzamt kommt auch, will auch Geld davon haben. Das Management will Geld davon haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man davon reich wird“, erzählt sie im RTL-Interview. Auf Reality-TV-Formate allein will sich Marlisa Rudzio nicht verlassen – deshalb hat sie sich mehrere Standbeine aufgebaut und arbeitet an eigenen Produkten, im Einzelhandel sowie im Radio. „Die Leute, die sich nur auf Reality verlassen, sind verloren. Wer weiß, wie lange man gebucht wird, wie lange man interessant ist. Auch Instagram, das hält ja nicht ewig“, erklärt das Reality-Sternchen.

Auch Ex-„Are You The One? Realitystars in Love“-Kandidatin Gabby Alves denkt so ähnlich und arbeitet im Bereich Strom und Gas: „Weil ich auch noch die Routine brauche und so weiter. Ich brauche das einfach. Ich bin auch so ein sicherer Mensch, ich brauche immer Plan A bis Z”, erklärt sie. Zudem ist Gabby Alves ein Sparfuchs und kann mit Geld umgehen.

Eine andere Einstellung hat „Temptation Island VIP“-Kandidatin Jessica Hnatyk und gesteht im Gespräch mit RTL: „Wenn ich morgen sterbe, wofür soll ich mein ganzes Geld horten? Also, ich glaube, ich kann nicht so gut mit Geld umgehen, nein […] ich habe mir so viele teure Sachen gekauft, die irgendwo in der Ecke gelandet sind.“

Das Geld ist das eine, der Bekanntheitsgrad das andere. Denn schließlich verfolgen Millionen Zuschauer solche Formate – und mit dem Bekanntheitsgrad kann man wiederum andere Projekte realisieren oder in weiteren TV-Shows teilnehmen. Und dann klingelt schließlich auch wieder die Kasse.

Die meisten Reality-Stars starteten zudem als Influencer durch und bauten sich aufgrund ihres Bekanntheitgrades eine große Community auf – auch das ist für viele Sternchen aus dem Realitybereich einer der größten Standbeine. Denn mit Kooperationen in den sozialen Netzwerken lässt sich viel Geld verdienen.