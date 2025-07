„Zu aufdringlich“: Knallharte Abrechnung mit „Bauer sucht Frau International“-Sarah

In der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ zog Sarah alle Register, um Björn für sich zu gewinnen. Der Farmer hat sich jedoch für Lea entschieden. Nun kommt es zu einer bitteren Abrechnung mit Sarah – jedoch nicht von Björn, sondern von den Zuschauern.

Hofdame Sarah wollte bei „Bauer sucht Frau International“ nicht aufgeben. Obwohl Björn und Lea sich näher kamen, hat Sarah trotzdem nicht locker gelassen. „Nachdem ich den Ladys gute Nacht gesagt habe, stand Sarah plötzlich in meinem Bungalow“, erzählte der Rinderzüchter in der RTL-Kuppelshow. Am kommenden Morgen spricht er Sarah darauf an: „Also, gestern Abend war schon noch so ein bisschen hot und heavy!“ Was die Nacht jedoch genau passiert ist, bleibt ein Geheimnis.

Björn entscheidet sich für Lea bei „Bauer sucht Frau International“

Auf dem Hof sind zwei Kandidatinnen – das ist eine zu viel. Und deshalb entscheidet sich Björn dafür, dass Sarah ihre Koffer packen muss und Lea bleiben darf. „Bei der Lea und mir sind ein bisschen mehr Funken. Und ja, nicht, dass du nicht alles probiert hast, um diesen Funken auch zwischen uns anzuregen, aber ich muss dich leider heute nach Hause schicken“, sagt er bei „Bauer sucht Frau International“.

Zuschauer wettern gegen Sarah

Kurz nach dem Show-Aus von Sarah kommt die bittere Abrechnung – jedoch von den Zuschauern. „Sarah war, finde ich von Anfang an zu aufdringlich. Und dafür, dass beim Kuss das Drama groß war, gab es beim Abschied kaum Emotionen, seltsam. Nachts plötzlich ins Zimmer schleichen, das geht definitiv zu weit“, schreibt ein User bei Instagram.

„Sarah war maximal unangenehm“

„Ich war auch fassungslos… Wie kann man sich als Frau so erniedrigen!“, meint ein anderer Follower. „Also Sarah war maximal unangenehm, wie sie sich bis zur letzten Minute angebiedert hat“, heißt es in einem anderen Kommentar. Ein weiterer Zuschauer lässt auch kein gutes Haar an Sarah: „War Sarah nur als Gegenpart angeheuert, um Spannung reinzubringen?“