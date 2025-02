Zoff bei „Promis unter Palmen“: SAT.1 muss Szene aus der Show schneiden

Die Skandal-Show „Promis unter Palmen“ feiert in SAT.1 sein Comeback. Doch schon bei der Auftakt-Folge muss der Sender eingreifen und eine Szene herausschneiden.

Beleidigungen, Mobbing und zahlreiche Skandale – im Jahr 2019 bewegte „Promis unter Palmen“ die ganze TV-Nation. Die Zuschauerzahlen waren riesig – jedoch musste der Sender nach vielen Eklats und dem Tod von Willi Herren die Sendung nach der zweiten Staffel einstellen. Nun feiert die Skandal-Show ihr Comeback.

SAT.1-Chef Marc Rasmus gab zu, dass damals redaktionelle Fehler gemacht wurden. Diesmal will der Sender einige Sachen anders machen. „Wir haben klare Regeln, um Mobbing zu bestrafen und zu vermeiden. Das heißt: Wer mobbt, fliegt! Und zwar sofort“, sagt Sendersprecher Christoph Körfer in der Bild-Zeitung.

SAT.1 schneidet Szene bei „Promis unter Palmen“ raus

Bereits in der Auftakt-Folge der neuen Staffel musste SAT.1 eingreifen – offenbar handelt es sich laut der Bild-Zeitung um einen Streit zwischen Lisha Savage und Janina Youssefian. Der Sender musste eine entsprechende Streitszene herausschneiden.

SAT.1-Showchefin Franziska von Malsen-Waldkirch sagt laut dem Portal derwesten: „Es war ein Missverständnis, das da entstanden ist, aber wir haben danach das Gefühl gehabt, wir müssen beide Seiten schützen, und haben uns aktiv entschieden, die Szene nicht in die fertige Sendung zu schneiden.“

Auch SAT.1-Chef Marc Rasmus stellt klar: „Wenn jemand die Regeln so bricht, dass es nicht mehr schön, oder nicht vertretbar ist, gibt es genug Möglichkeiten, Leute zu verwarnen, oder mit Leuten zu sprechen. Aber selbstverständlich ist es dann auch immer möglich und auch nötig, zur Not zu sagen: Er muss gehen. Ob das in dieser Staffel passiert? Wir werden es sehen.“

Diese Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ dabei

Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert, DSDS-Ikone Menowin Fröhlich, Reality-Star Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und DSDS-Sängerin Melody Haase sind in der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ dabei.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.