Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    ZDF schaltet im November fünf Sender ab – das muss man jetzt wissen

    gepostet am

    ZDF
    ZDF / Thomas Pirot

    Kurz vorm Jahresende wird es beim ZDF noch eine große Veränderung geben: Der öffentlich-rechtliche Sender schaltet gleich fünf Kanäle ab. 

    Noch 2025 stellen alle öffentlich-rechtlichen Sender die TV-Ausstrahlung in Standardqualität ein. Denn beinahe alle Haushalte sehen Fernsehen in HD (High Definition). Sender in SD-Qualität (Standard Definition) werden kaum noch genutzt.

    Diese SD-Sender schaltet das ZDF ab

    Ab dem 18. November 2025 werden gleich fünf SD-Sender des ZDF abgeschaltet, welche man künftig nur noch in HD schauen kann. Das betrifft die Kanäle ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA.

    Weihnachten bei RTL Super
    RTL Super zeigt über 150 Weihnachtsfilme ab November - das sind die Free-TV-Premieren

    Rund 15 Jahre lang wurden alle Programme sowohl in SD- als auch in HD-Qualität verbreitet. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.

    Die beiden gemeinsam mit der ARD veranstalteten Partnerprogramme ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Qualität beendet.

    Betroffene Zuschauer werden über Einblendungen in den SD-Programmen über die Abschaltung informiert. Die meisten Zuschauer dürften aber wohl schon bei der ARD-Umstellung aktiv geworden sein.

    Wie empfange ich weiterhin ZDF und Co.?

    Wer ZDF und die dazugehörenden Spartensender in SD schaut, sollte seine Programmliste durchstöbern. Denn dort tauchen auch die HD-Kanäle auf. In den meisten Fällen reicht ein einfacher Sendersuchlauf aus – zumindest, wenn der Fernseher nicht älter als 12 Jahre ist. Wer einen alten Satelliten- oder Kabelreceiver nutzt, sollte sich einen HD-Receiver anschaffen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023