ZDF schaltet im November fünf Sender ab – das muss man jetzt wissen

Kurz vorm Jahresende wird es beim ZDF noch eine große Veränderung geben: Der öffentlich-rechtliche Sender schaltet gleich fünf Kanäle ab.

Noch 2025 stellen alle öffentlich-rechtlichen Sender die TV-Ausstrahlung in Standardqualität ein. Denn beinahe alle Haushalte sehen Fernsehen in HD (High Definition). Sender in SD-Qualität (Standard Definition) werden kaum noch genutzt.

Diese SD-Sender schaltet das ZDF ab

Ab dem 18. November 2025 werden gleich fünf SD-Sender des ZDF abgeschaltet, welche man künftig nur noch in HD schauen kann. Das betrifft die Kanäle ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA.

Rund 15 Jahre lang wurden alle Programme sowohl in SD- als auch in HD-Qualität verbreitet. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.

Die beiden gemeinsam mit der ARD veranstalteten Partnerprogramme ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Qualität beendet.

Betroffene Zuschauer werden über Einblendungen in den SD-Programmen über die Abschaltung informiert. Die meisten Zuschauer dürften aber wohl schon bei der ARD-Umstellung aktiv geworden sein.

Wie empfange ich weiterhin ZDF und Co.?

Wer ZDF und die dazugehörenden Spartensender in SD schaut, sollte seine Programmliste durchstöbern. Denn dort tauchen auch die HD-Kanäle auf. In den meisten Fällen reicht ein einfacher Sendersuchlauf aus – zumindest, wenn der Fernseher nicht älter als 12 Jahre ist. Wer einen alten Satelliten- oder Kabelreceiver nutzt, sollte sich einen HD-Receiver anschaffen.