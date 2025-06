„XY gelöst“: Um diese Fälle geht es in den neuen Folgen

Die vierte Staffel der True-Crime-Reihe „XY gelöst“ zeigt das ZDF ab dem 11. Juni 2025. Im Spin-Of zur bekannten Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ rekonstruiert Moderator Sven Voss die Aufklärung schwerer und aufsehenerregender Verbrechen. Worum geht es in den Fällen?

11.06. um 20.15 Uhr: „Tödlicher Freigang“

Eine 23-Jährige verschwindet spurlos. Tage später findet ihr Vater ihre Leiche in einem Waldgebiet – nackt und mit Ästen bedeckt. Trotz intensiver Ermittlungen findet die Polizei kaum Spuren.

Ein DNA-Treffer auf einem Kaugummipapier bringt schließlich die Wende: Ein mehrfach verurteilter Sexualstraftäter gerät ins Visier. Zur Tatzeit hatte der Häftling Freigang. Wie konnte es zu dem Mord kommen? Sven Voss spricht mit Ermittlern und Forensikern über die Herausforderungen des Falls und den Umgang mit Gefährdern im Strafvollzug.

11.06. um 21 Uhr: „Millionenraub in Berlin“

Vier maskierte und schwer bewaffnete Männer stürmen am 27. Juni 1995 eine Bankfiliale im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Sie bringen 16 Kunden und Angestellte in ihre Gewalt.

Die Forderung: 17 Millionen DM Lösegeld in sechs Stunden. Eine Summe, die in so kurzer Zeit kaum zu beschaffen ist. Während die Polizei fieberhaft verhandelt, bleibt ihr ein entscheidendes Detail verborgen – die Täter haben längst einen anderen Plan.

Monatelang hatten sie einen Tunnel bis in den Tresorraum gegraben. Wie konnte das unbemerkt bleiben? Moderator Sven Voss nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf Spurensuche, rekonstruiert den raffinierten Coup und zeigt, warum dieser Fall bis heute zu den spektakulärsten der deutschen Kriminalgeschichte zählt.

18.06. um 20.15 Uhr: „Mörderische Entmietung“

Eine 54-jährige Buchhalterin wird an ihrem Arbeitsplatz regelrecht hingerichtet. Alles sieht nach einem Auftragsmord aus. Der Killer taucht im Büro auf und erschießt die Frau völlig unvermittelt. Niemand hat eine Erklärung dafür. Die Mitarbeiterin des Autohauses scheint keine Feinde zu haben, weder in der Familie noch in ihrer Firma. Wer profitiert von ihrem Tod?

Auf der Suche nach dem Täter gilt es für die Polizei das große Rätsel zu lösen. Sven Voss begleitet Ermittler und Experten auf den Spuren von damals und zeigt, warum der Zeugenschutz eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung dieses Verbrechens spielte.

18.06. um 21 Uhr: „Mord am Disco-König“

In einem Mietshaus fällt plötzlich der Strom aus. Eine Bewohnerin klingelt an der Wohnungstür über ihr – niemand öffnet. Jochen Strecker, der „Disco-König“ Berlins, wurde ermordet.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren feierten Stars wie Sylvester Stallone, Diana Ross und George Michael in seiner berühmten Diskothek „First“. Die Ermittlungen führen in das Leben eines Mannes, der die Westberliner Partyszene geprägt hat.

Sven Voss spricht mit Freunden und Weggefährten, die bis heute um ihn trauern. Er redet zudem mit den Ermittlern, die einen Tatort analysieren mussten, an dem es fast keine Spuren gab. Und darüber, wie es kurz vor Prozessbeginn zu einem spektakulären Ausbruch aus der U-Haft kommen konnte.