„Winzige Rente“ zu erwarten: Yvonne Woelke hat Zukunftsängste!

Yvonne Woelke hat mehrere Jobs und hält sich so über Wasser. Als Selbstständige hat man kaum Rente zu erwarten und macht sich Gedanken über die Zukunft. In dem SAT.1-Format „Über Geld spricht man doch!“ legt sie ihre Finanzen offen.

Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten bestimmen den Alltag. In „Über Geld spricht man doch!“ legen Promis und „normale“ Bürger aus verschiedenen Einkommensschichten ihre Finanzen offen. Welche Einnahmen und Ausgaben haben Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chicco, Yvonne Woelke, und Eike Immel im Monat? Wie gut kommt eine durchschnittliche Familie über die Runden? Und wie lässt sich mehr aus dem monatlichen Budget herausholen?

Yvonne Woelke ist Schauspielerin, Influencerin und Model. Sie verrät in dem SAT.1-Format „Über Geld spricht man doch!“, wie sie privat lebt und wie sie mit ihrem Geld haushaltet. Nun spricht Yvonne Woelke darüber, wofür sie das meiste Geld ausgibt und ob sie in ihrem Leben schon mal eine finanzielle Notlage geriet.

Yvonne Woelke musste zunächst überlegen, als sie die Anfrage für „Über Geld spricht man doch!“ erhalten hat. „Zuerst habe ich natürlich überlegt. Aber ich dachte mir, es wäre auch mal ganz schön den Leuten zu zeigen, dass ich wirklich arbeiten muss für mein Geld. Ich bekomme nichts geschenkt und ich arbeite schon seitdem ich 14 Jahre bin. Heutzutage braucht man mehrere Jobs, um sich überhaupt noch was leisten zu können. Außer du gehörst zu den Spitzenverdienern, aber dazu gehöre ich nicht“, sagt Yvonne Woelke im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Auf die Frage, ob sie ein Problem damit hatte, ihre Finanzen offenzulegen, antwortet Yvonne Woelke: „Teils teils, mir ging es aber eher darum zu zeigen, was ich alles arbeiten muss, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Und dass ich von niemand anhängig bin.

Ich stehe auf meinen eigenen Füßen und dafür arbeite ich sehr viel“, stellt die Influencerin klar.

Yvonne Woelke: „Ich bin sehr sparsam“

Yvonne Woelke ist ein sehr sparsamer Mensch und nicht verschwenderisch. „Man glaubt es kaum, aber ich bin sehr sparsam. Im Moment gebe ich viel Geld in meine Projekte aus. Und ich möchte mir eine Wohnung kaufen, deshalb drehe ich gerade jeden Cent um. Aber früher habe ich schon viel Geld in Markenklamotten ausgegeben, aber auch das habe ich schnell sein lassen, weil die Qualität einfach nicht gut war. Da sind bei einer teuren Jeans die Nieten einfach abgefallen oder eine teure Handtasche sieht nach einem halben Jahr wie 1o Jahre getragen aus. Ich gebe mein Geld jetzt für sinnvolles aus und nicht für schlechte Qualität“, erzählt uns das Model. Und weiter: „Ich bin eher ein Sparfuchs. Gönnen tue ich mir auch mal was, aber ich liebe es zu sparen. Ich würde gerne mal an so einem Projekt ‚Mit nichts auszukommen‘ oder ‚1 Tag Obdachlos sein‘ teilnehmen. Das würde mich schon reizen.“

„Ich habe totale Zukunftsängste“

Yvonne Woelke hatte in ihrem Leben bisher glücklicherweise keine Schulden oder geriet mal in eine finanzielle Notlage. „Ich hatte bis jetzt noch keine finanzielle Notlage. Das soll auch bitte so bleiben. Ich habe totale Zukunftsängste und deshalb bin ich eine Weltmeisterin im Sparen. Lieber habe ich noch einen Job, bevor ich Schulden mache. Ich hatte schon immer drei bis vier Jobs auf einmal, da kommt es auf noch einen auch nicht mehr an“, verriet die 42-Jährige.

Yvonne Woelke macht sich viele Gedanken über die Zukunft

Cora Schumacher hatte in dem Format erzählt, wie niedrig ihre Rente ist. Auch Yvonne Woelke macht sich Gedanken über ihre Zukunft. „Das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich mache mir, seitdem ich 14 Jahre bin, schon Gedanken über meine Rente. Ich mache mir immer Gedanken, was passiert, wenn der Job wegfällt oder der oder der oder der? Was ist, wenn ich krank werde? Die Gedanken hören einfach nicht auf. Und um so älter ich werde, kommen noch mehr Gedanken dazu. Ich glaube, ich bekomme auch nur eine Mini-winzige Rente und deshalb muss ich noch mehr arbeiten, aber mehr geht schon gar nicht mehr. Der Tag hat ja nur 24 Stunden. Alles nicht so einfach. Aber ich boxe mich da schon durch.“

SAT.1 zeigt „Über Geld spricht man doch!“ mit Yvonne Woelke am Montag um 20:15 Uhr.