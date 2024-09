„Wer wird Millionär?“: Petra Tanzi sucht ihren Traummann mit 81 Jahren auf Tinder

Bei „Wer wird Millionär?“ haben Kandidaten die Chance, in dieser Woche stolze drei Millionen Euro zu gewinnen. Im „Generationen U30 und Ü80“-Special am heutigen Dienstag versucht Petra Tanzi ihr Glück. Die 81-Jährige verblüfft Günther Jauch – sie sucht nämlich Dates bei Tinder.

Günther Jauch will wissen, wo Petra Tanzi ihren Traummann finden will. „Wo sind sie denn unterwegs? Aber nicht auf Tinder?!“, fragt der Moderator die Kandidatin laut RTL.de. Doch da hat Günther Jauch nicht die Rechnung mit der 81-Jährigen gemacht – denn genau in der Dating-App ist sie unterwegs. Und das hat auch einen Grund: „Da bin ich auch, weil’s nicht kostet!“ Nicht nur bei Tinder, sondern auch bei Lovescout24 sei die 81-Jährige unterwegs und hält dort Ausschau nach Männern.

Petra Tanzi sagt über sich: „Ich bin keine alte Oma!“

Petra Tanzi hat ganz genaue Vorstellungen, wie ihr Traummann sein sollte. Zwar ist sie selbst 81 Jahre alt – ihre bessere Hälfte könnte aber ruhig etwas jünger sein. „Die meisten sehen alle schon so wie ein alter Opa aus. Und das bin ich nicht. Ich bin keine alte Oma!“, stellt die WWM-Kandidatin klar. Rund zehn Jahre jünger könnte er schon sein. Und wenn es nicht passen sollte, ist die 81-Jährige knallhart: „Wenn er mir nicht gefällt? Ja, dann einfach weg!“

81-Jährige über ihren Traummann: „Er muss groß, schlank, sportlich sein“

Petra hat laut RTL.de noch weitere Ansprüche. „Also, er muss groß, schlank, sportlich sein. Interessen haben: Theater, Reisen. Und er sollte vielleicht auch Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch sprechen – also, ein bisschen auch sprachgewandt sein“, sagt die 81-Jährige. Sie macht sich aber keinen Druck. „Lieber bin ich alleine – ich komme gut alleine zurecht – als mit irgendjemandem. […] Und wenn jemand über 80 ist, der vielleicht eine Krankenschwester sucht, da ist er bei mir sowieso an der falschen Adresse“, sagt die Rentnerin im RTL-Interview.

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ heute um 20:15 Uhr.