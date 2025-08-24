„Wer wird Millionär?“ kehrt bei RTL zurück – diese Änderung wird die Zuschauer freuen

Das Sommerloch ist endgültig vorbei: Die TV-Sender starten in die neue Season – zahlreiche altbewährte Formate kehren mit neuen Folgen zurück. Auch der RTL-Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch flimmert bald wieder über die Mattscheibe – eine Änderung dürfte die Zuschauer diesmal besonders freuen.

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Seit mittlerweile 26 Jahren läuft „Wer wird Millionär?“ bei RTL. Und nun ist auch der Starttermin nach der Sommerpause bekannt.

Die neuen Folgen von „Wer wird Millionär?“ zeigt RTL ab dem 15. September 2025 um 20.15 Uhr. Bei der Auftaktfolge kommen die Zuschauer auf die Kosten, denn diese geht lange drei Stunden. Eine Änderung dürfte die Fans diesmal besonders freuen: Bis zuletzt wurde der Quizklassiker von „RTL Direkt“ für 20 Minuten unterbrochen. Das Nachrichtenformat wurde jedoch eingestampft. Das bedeutet: Bei „Wer wird Millionär?“ gibt es keine 20-minütige Nachrichtenpause mehr. Nach „Wer wird Millionär?“ übernimmt „Spiegel TV“ um 23.15 Uhr.

Das Problem mit „RTL Direkt“

Immer wieder wurden neben den üblichen Werbeinseln große Primetime-Sendungen für „RTL Direkt“ unterbrochen. Fans vom Dschungelcamp oder „Wer wird Millionär?“ mussten immer ausharren, bis es weiterging. Im zweiten Teil der jeweiligen Show hat der Sender aufgrund der Unterbrechung von „RTL Direkt“ immer wieder viele Zuschauer verloren. Zwar erreichte „RTL Direkt“ durchaus hohe Quoten – das hing aber eher damit zusammen, dass die Zuschauer an der Show vor allem Interesse hatten, die davor und danach lief und nicht an der Nachrichtensendung.

RTL holt Raab-Show zurück ins Programm

Wenige Tage nach dem Auftakt von „Wer wird Millionär?“ können sich die Fans auf das nächste Highlight bei RTL freuen. Denn am 18. September kehrt die Pokernacht von Stefan Raab zurück. Über die Gäste gibt es bisher noch keine Details. Bekannt ist aber: Elton tritt wie immer als Gegner an und Jana Wosnitza führt als Gastgeberin durch den Abend.