„Wer wird Millionär?“: Kandidatin Manja Graewe auf Flirtkurs mit Günther Jauch

Oh là là – da liegt was in der Luft! Bei „Wer wird Millionär?“ schwärmt Kandidatin Manja Graewe nicht nur in den höchsten Tönen von Schlager-Ikone Roland Kaiser, sondern auch von Günther Jauch – und geht dann sogar auf Flirtkurs mit dem Moderator.

Bei „Wer wird Millionär?“ haben es schon unzählige Kandidaten auf den Ratestuhl geschafft. Einige Million-Anwärter bleiben Günther Jauch besonders im Gedächtnis – und auch Manja Graewe wird er wohl nicht so schnell vergessen. Denn die Kandidatin überschüttet den Moderator regelrecht mit Komplimenten.

Eine solche Flirtattacke hat Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ wohl bisher nur selten erlebt. Der Moderator möchte in der Quizsendung mit der Kandidatin über Roland Kaiser sprechen. Denn Manja Graewe ist ein riesiger Fan der Schlager-Ikone. „Ihr Konkurrent“, platzt es dann laut RTL.de aus der Kandidatin heraus.

„Sie sind so aus dieser Generation, wo man sagt ‚Das sind noch Männer mit Format'“

Günther Jauch ist etwas irritiert. Dann erzählt die Kandidatin, wie sie das gemeint habe. „Sie sind so aus dieser Generation, wo man sagt ‘Das sind noch Männer mit Format’. So Charmeur … , die mit den Augen Blicke erzählen und Worte verwenden, die einem unter die Haut gehen können“, erzählt Manja Graewe.

Bei einer solchen Flirtattacke wird Günther Jauch fast schon verlegen und spielt das Spiel einfach mit. Der Moderator antwortet darauf: „Soll ich jetzt sagen ‘Manchmal möchte ich schon mit dir’?“ Dann stellt die Kandidatin klar, dass sie gerne ein Konzert von Roland Kaiser live erleben würde und richtet eine Botschaft direkt an den Schlager-Star: „Vielleicht sieht mich ja Roland und denkt sich, der Herr Jauch hat so nett mit ihr gesprochen…“ Bisher konnte die Kandidatin noch kein Ticket ergattern – vielleicht klappt es auf diesem Weg. Einen ironischen Kommentar konnte sich Günther Jauch dann jedoch nicht verkneifen: „Er wird den Ehrgeiz haben, Sie mir auszuspannen.“

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ am 31. März 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar.