„Wer wird Millionär?“: Kandidat verhaut 500-Euro-Frage – NULL Gewinn!

Die einfachen Fragen bei „Wer wird Millionär?“ können es in sich haben. Das spürte auch ein Kandidat in der neuen Folge der Quizshow – und ging mit null Euro nach Hause.

In den vergangenen Wochen ging eine Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“ mit null Euro nach Hause. Und nun hat es den nächsten Kandidaten erwischt: Auch Richard Tornau schafft es nicht über die 500 Euro.

Der Kandidat kämpfte sich wacker durch die ersten Fragen. Doch die 500-Euro-Frage bringt ihm aus dem Konzept. Günther Jauch will von ihm wissen, was es mit dem sogenannten Struwwelpeter-Syndrom auf sich hat. Die Antwortmöglichkeiten lauten: A) unputzbare Zähne, B) unkämmbare Haare, C) unwaschbare Ohren, D) unschneidbare Nägel.

Richard Tornau hat von dem Struwwelpeter-Syndrom noch nie etwas gehört.“Ich habe so ein Märchenbuch im Kopf mit einem extremen Wuschelkopf“, sagt er. Und weiter: „Aber ich glaube, da war etwas mit Fingern und das endete nicht gut.“ Damit meint der Kandidat die Geschichte vom Daumenlutscher, die auch im Buch „Der Struwwelpeter“ vorkommt.

Kandidat Richard Tornau geht mit null Euro nach Hause

Es handelt sich dabei um eine seltene strukturelle Anomalie des Kopfhaares. Wie der Name des Syndroms es schon beschreibt, führt es dazu, dass die Kopfhaare nicht frisierbar sind. Das ahnt Richard Tornau jedoch nicht und tendiert zu den Fingernägeln. „Es sind die unschneidbaren Fingernägel“, meint er. „Beim Struwwelpeter?“, fragt Günther Jauch nach. Ein Indiz dafür, dass die Antwort falsch ist – und so kam es schließlich auch. „Es ist das Syndrom der unkämmbaren Haare“, so der Moderator.

Richard Tornau saß auf dem Ratestuhl damit nur rund drei Minuten. Besonders bitter: Er hat nicht die erste Sicherheitsstufe erreicht und fällt damit auf null Euro zurück. „Manchmal machen wir Best of Loser“, so Günther Jauch. Und weiter sagt der Moderator: „Das sind die, die gar nichts gewonnen haben. Mit 500 Euro hätten Sie nie mehr eine Chance, hierhin zu kommen. Bei null Euro sehe ich Chancen.“