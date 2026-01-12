„Wer wird Millionär?“: Kandidat setzt sich auf falschen Stuhl – dann begeht Günther Jauch einen Fehler

Bei „Wer wird Millionär?“ passieren manchmal skurrile Dinge. Die Folge nach der „3-Millionen-Euro-Woche“ verlangt dem Moderator alles ab. Und dann begeht Günther Jauch einen Fehler – dieser hat Folgen für den Telefonjoker.

Gerade erst ging die „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“ zu Ende. An diesem Montag stand eine reguläre Folge der beliebten RTL-Quizshow an – und die hat es in sich. In der Sendung kommt es nämlich gleich zu mehreren skurrilen Szenen.

Kandidat Axel Wolf setzt sich auf den falschen Stuhl

Um auf den Ratestuhl bei „Wer wird Millionär?“ zu kommen, muss man die Auswahlrunde überstehen. Kandidat Axel Wolf hat diese am schnellsten gelöst und darf nun um die Million zocken. Der Kandidat hat in dem TV-Studio jedoch die Orientierung verloren und setzt sich versehentlich auf den Stuhl von Günther Jauch. Der Moderator spielt das Spiel mit und setzt sich einfach auf den Stuhl, wo sonst die Kandidaten Platz nehmen. Über den falschen Stuhl verliert der Quizmaster zunächst kein Wort.

Das Publikum bricht in Gelächter aus. Axel Wolf kann kann das Verhalten des Publikums nicht nachvollziehen und wirkt zunächst verunsichert. Günther Jauch fragt Axel Wolf dann jedoch, was er sich von dem „Perspektivwechsel“ verspreche. Und dann merkt der Kandidat, dass er auf dem falschen Stuhl sitzt. „Das hat ’ne Weile gedauert“, so Günther Jauch.

Die Szene erinnerte Günther Jauch an eine frühere Folge. Denn in einem Promi-Special von 2006 hat sich Horst Schlämmer auf den falschen Stuhl gesetzt. Damals handelte es sich jedoch um ein geplantes Vorhaben.

Panne beim Telefon-Joker

Axel Wolf ist aber nicht der Einzige, wem in dieser Sendung eine Panne passiert. Denn beim Telefonjoker kommt es ebenfalls zu einer skurrilen Szene. Als er seinen Telefonjoker zieht, liest plötzlich Günther Jauch die Frage vor – eigentlich handelt es sich dabei um eine Aufgabe des Kandidaten. Im Studio bricht erneut Gelächter aus und der Kandidat versteht die Welt nicht mehr – erst viele Sekunden später merkt Günther Jauch, dass er gerade einen Fehler macht. „Halt, aus!“, rief der Moderator. Kurz danach wird erneut beim Telefonjoker angerufen und der Kandidat liest die Frage vor. Dann gibt es jedoch Tonprobleme – der Telefonjoker ist kaum zu verstehen.

„Was ist hier los?. […] Hier funktioniert nichts“, fragt Günther Jauch. Denn eine solche Pannenserie hat es bei „Wer wird Millionär?“ bisher selten gegeben. Trotz der Turbulenzen darf sich Axel Wolf am Ende über einen Gewinn von 16.000 Euro freuen.