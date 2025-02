„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch verlässt plötzlich das Studio

Ein außergewöhnlicher Moment ereignete sich in der aktuellen Folge von „Wer wird Millionär?“. Mitten in der Sendung hat Günther Jauch seinen Platz und sogar das Studio verlassen.

RTL zeigt an diesem Montag eine neue Folge von „Wer wird Millionär?“. In der Ausgabe kommt es zu einem kuriosen Moment: Günther Jauch verlässt mitten während der Show das Studio – zur Überraschung der Zuschauer und des Kandidaten Niklas Erkes.

Hintergrund dafür war eine Frage an den Kandidaten Niklas Erkes, wie HNA berichtet. „Welche Weiten wurden beim Kugelstoßen der Frauen und dem Diskuswurf der Männer 2024 mit olympischem Gold honoriert?“, will der Moderator bei der 16.000 Euro-Frage wissen. Die Antwortmöglichkeiten lauten: A: 10,00 m & 90,00 m, B: 15,00 m & 80,00 m, C: 20,00 m & 70,00 m, D: 25,00 m & 60,00 m.

Darum verlässt Günther Jauch mitten in der Sendung das Studio

Der Masterstudent aus Nettetal nimmt zunächst den 50:50-Joker. Doch die verbleibenden Antworten C und D lassen ihn weiterhin im Dunkeln tappen. „Danke, lieber Algorithmus, hast mir sehr geholfen“, so Niklas Erkes. Dann kommt Günther Jauch auf eine Idee: Der Moderator verlässt daraufhin plötzlich das Studio, um die Distanz von 20 Metern abzumessen. „Ich fange mal am äußersten Rand an und dann gucken wir mal“, so Günther Jauch.

Dafür verschwindet er aus dem Bild – und lässt den Kandidaten auf dem Stuhl sitzen. „Also hier ist jetzt eine Treppe, weiter geht es nicht“, so Günther Jauch. Dann kehrt der Moderator zurück: „15 (Meter, Anm. d. Red.), aber von da ganz hinten.“ Dann denkt Niklas Erkes über die 60 Meter Diskusdistanz nach. Daraufhin meint der Moderator bei „Wer wird Millionär?“ scherzhaft, dass er diese nicht ablaufen könne.

Gebracht hat das kleine Experiment nichts – der Kandidat muss auch auf den Zusatzjoker zurückgreifen. Eine Frau aus dem Publikum hat dann tatsächlich eine Idee – mit ihrer Hilfe entschied sich der Kandidat schließlich für die richtige Antwort.

Die neue Folge von „Wer wird Millionär?“ zeigt RTL an diesem Montag um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ verfügbar.