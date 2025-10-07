„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch konfrontiert Kandidatin mit pikantem Video

RTL zeigt derzeit die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“. Auf dem Ratestuhl in der RTL-Show hat es Olivia Reichert geschafft – dann wird die Kandidatin plötzlich von Günther Jauch mit einem pikanten Video konfrontiert.

Die 3-Millionen-Euro-Woche ging bei „Wer wird Millionär?“ in die neunte Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am Donnerstag und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ von drei Millionen Euro abzuräumen.

Olivia Reichert muss mindestens 16.000 Euro gewinnen, um es in die Finalsendung am Donnerstag zu schaffen. Die ersten fünf Fragen meistert die Hamburgerin ohne Probleme. Dann will Günther Jauch von der Kandidatin wissen: „Ich habe mir sagen lassen, dass einer ihrer größten Träume ist, einmal bei ‚Let’s Dance‘ aufzutreten. Das ist ja nicht jedem vergönnt. Sie haben dann einen interessanten Umweg genommen – und zwar welchen?“, fragt der Moderator.

Olivia Reichert nahm bei DSDS teil – und legte eine Twerk-Einlage hin

Die Kandidatin plaudert dann aus, dass sie vor einigen Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen hat. „Es hat Spaß gemacht, es wirft aber wahrscheinlich nicht das beste Licht auf mich. Ich bin trotzdem dankbar für die Erfahrung“, sagt sie dazu. Im Jahr 2023 stand Olivia Reichert vor der Jury Pietro Lombardi, Dieter Bohlen, Leony und Katja Krasavice. Gemeinsam mit Katja Krasavice lieferte sie eine Twerk-Einlage.

„Die größte Sängerin auf diesem Planeten bist du natürlich nicht“, lautete das knallharte Urteil von Dieter Bohlen. Dennoch hat sie es mit dem Hit „Männer“ von Herbert Grönemeyer bis in den Recall geschafft – dann ist sie jedoch ausgeschieden. Damit hat Olivia Reichert wohl nicht gerechnet: Im Studio wurde plötzlich ein Video von ihrem DSDS-Auftritt gezeigt.

Bei „Wer wird Millionär?“ hatte Olivia Reichert etwas mehr Erfolg und erreichte 16.000 Euro – damit hat sie es ins Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ geschafft und kann am Donnerstag um den Höchstgewinn zocken. Vorausgesetzt natürlich, dass die Kandidatin auch von Günther Jauch angesprochen wird.

Die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ zeigt RTL täglich um 20.15 Uhr.