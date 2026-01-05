„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch droht mit Abbruch – „Brechen wir die Sendung ab“

Bei „Wer wird Millionär?“ findet zum Jahresbeginn die 3-Millionen-Euro-Woche statt und die Kandidaten können den größtmöglichen Gewinn absahnen. Doch in einer Folge kommt es zu Irritationen – dann droht Günther Jauch sogar mit dem Abbruch der Sendung.

Es ist mittlerweile fast schon Tradition, dass Günther Jauch im Januar mit der „3-Millionen-Euro-Woche“ aus der „Wer wird Millionär“-Winterpause zurückkommt. Vor vier Jahren startete die erste „3-Millionen-Euro-Woche“ – bisher hat es noch kein Kandidat geschafft, den Hauptgewinn abzuräumen.

In der „3-Millionen-Euro-Woche“ müssen die Kandidatinnen und Kandidaten mindestens 16.000 Euro gewinnen, um im Finale am Freitag teilzunehmen. In der Folge am Mittwoch kommen „Klugscheißer“ an die Reihe – doch diese Folge sorgt für Wirbel und sogar Günther Jauch zeigt sich ratlos.

Kandidat Constantin Wurch hat mit der 2.000-Euro-Frage zu kämpfen. „Was kann laut Duden so viel wie ’sehr groß‘ oder ‚absolut‘ bedeuten?“, lautet diese. Die Antwortmöglichkeiten sind: A) hell, B) dunkel, C) laut sowie D) leise. „Da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch“, gesteht der Kandidat – aber Günther Jauch genauso.

Publikum versagt völlig – Kandidat fällt zurück

Der Kandidat zieht daraufhin den Publikumsjoker. Das Publikum scheint aber ebenfalls auf dem Schlauch zu stehen. Denn 64 Prozent stimmen für Antwort B. Constantin Wurch glaubt dem Publikum und loggt die Antwort ein – jedoch ist die richtige Antwort A. „Ich finde das hart“, meint Günther Jauch.

Danach bekommt der nächste Kandidat die Chance – doch zuerst muss die Auswahlfrage her. Und diese hat es diesmal in sich: „Gehen Sie als Kuh, Hündin, Sau und Ente in den folgenden Begriffen buchstäblich auf Partnersuche!“, lautet diese. Zur Auswahl stehen Blutsbrüder, Leberkäse, Winterpelz sowie Meerestiere. „Hä? Leute, was ist denn hier los?“, fragt Günther Jauch. Denn die Auswahlfrage in 20 Sekunden zu lösen, scheint fast unmöglich. „Das kann keiner in 20 Sekunden hinbekommen“, erklärte er vor der Auflösung – und damit hatte der Moderator recht.

„Wenn jetzt noch einmal so etwas kommt, brechen wir die Sendung ab“

Nach zwei seltsamen Fragen bei „Wer wird Millionär?“ hat Günther Jauch eine neue Idee für den Sendungstitel: „Wer gewinnt hier im Ausnahmefall 100 Euro?“ Und dann meint er schließlich noch: „Wenn jetzt noch einmal so etwas kommt, brechen wir die Sendung ab.“ Den Kandidaten wolle er einfach das Geld im Studio auszahlen, welches zwischen den Ratestühlen liegt.