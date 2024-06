„Wenn man sich anzickt“: „Hartz und herzlich“-Petra packt über Dreharbeiten aus!

Durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wurde Petra bekannt. Die Protagonistin offenbart ihren Fans, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Bei „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche mit wenig Geld auskommen müssen. Petra zählt zu den Lieblingen bei „Hartz und herzlich“. In der Sendung geht es oft um Probleme im Alltag – so auch bei Petra, welche mit ihrer Familie von Mannheim nach Dessau gezogen ist. Der Neuanfang entpuppte sich als totaler Reinfall.

„Hartz und herzlich“-Petra feierte ihr Schauspieldebüt

Nun erzählt Petra, wie es ist, hinter der Kamera zu stehen. Denn die Mannheimerin ist nicht nur bei „Hartz und herzlich“ zu sehen, sondern auch in einer Webshow. Darin feierte der „Hartz und herzlich“-Star ihr Schauspieldebüt und verkörpert die Rolle der „Tante Alex“. Petra spielt darin nicht sich selbst, sondern eine Rolle – das brachte die ein oder andere Herausforderung mit sich.

„Die Schauspielerei hat mir schon Spaß gemacht, aber die Dreharbeiten… Wenn etwas nicht geklappt hat, dann hat man es wiederholen müssen und du musst dich in die Rolle hineinversetzen“, erzählt Petra bei TikTok. Weiter erklärt sie: „Schauspielerei heißt Schauspielerei, auch wenn man sich anzickt bei einer Sendung, lacht man danach zusammen.“

Ganz anders sieht das bei „Hartz und herzlich“ aus. Denn schließlich spielt Petra in der RTLZWEI-Sozialdoku keine Rolle, sondern dort wird ihr reales Leben gezeigt. Erst zuletzt meldete sich ihr Sohn Pascal mit einer Schock-Nachricht bei seinen Fans: Er wurde von seinem Bruder angezeigt! Mit solchen Problemen muss sich Petra in einer fiktiven Webserie zum Glück nicht rumschlagen.

Zuletzt lief es für Petra nicht nach Plan. Denn die Familie wollte einen Neuanfang in Dessau wagen. Von der Wohnung war Petra jedoch alles andere als begeistert: „Uns ist gleich aufgefallen, dass wir uns so, wie wir jetzt leben, überhaupt nicht wohlfühlen: Wir haben keine Badewanne, keine Dusche, kein warmes Wasser, sind auf andere Leute angewiesen“, sagte die Protagonistin bei „Hartz und herzlich“. „Wir werden es uns noch ein bisschen bequem machen, aber auf Dauer werde ich hier nicht bleiben“, stellte die 53-Jährige klar. Petra hatte sogar schon über eine Rückkehr in die Benz-Baracken nach Mannheim nachgedacht.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.