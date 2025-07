Weniger Folgen: RTLZWEI streicht „Hartz und herzlich“ aus dem Programm

Täglich um 18.05 Uhr laufen bei RTLZWEI neue Folgen der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“. Und auch viele Stunden davor war das Programm mit der Sozialreportage gefüllt – doch nun fliegen die Folgen plötzlich aus dem Programm.

Eigentlich wurde „Hartz und herzlich“ damals als Format für die Primetime eingeführt. Nach einem riesigen Erfolg der Sozialdoku lief diese irgendwann täglich – und das gleich über mehrere Stunden.

RTLZWEI kickt „Hartz und herzlich“ am Nachmittag aus dem Programm

RTLZWEI zeigt nämlich nicht nur um 18.05 Uhr neue Folgen, sondern beinahe der ganze Nachmittag war mit Wiederholungen von „Hartz und herzlich“ bestückt. Neben der neuen Folge am Vorabend in den vergangenen Wochen liefen um 12.55 sowie 13.55 Uhr alte Folgen der Bürgergeld-Doku aus Rostock und erstreckte sich fast über den gesamten Nachmittag.

Doch damit ist nun vorerst Schluss: Der Sender schmeißt die Wiederholungsfolgen überraschend aus dem Programm. Und auch die neuen Folgen um 18.05 Uhr gehen erstmal in die Sommerpause – auch auf dem Sendeplatz werden nun erstmal Wiederholungen gesendet.

Die Programmierung am Nachmittag scheint aber nur in dieser Woche zuzutreffen. Denn auch in der kommenden Wochen entfallen zwar die Folgen um 12.55 und 13.55, aber mit 15 Uhr hat „Hartz und herzlich“ ab dem 4. August einen zusätzlichen Sendeplatz. In dieser Woche sollen es andere Formate wie „Bella Italia“ und „Unser Supermarkt“ richten.

12.55 Uhr: „Bella Italia – Camping auf Deutsch“

Die Doku-Soap spielt in einem ganz besonderen Mikrokosmos: dem größten Campingplatz Europas! Der Marina di Venezia ist zwar in Italien, aber fest in deutscher Hand. Die meisten der 12.000 Camper kommen aus Deutschland und bringen ihre ganz persönliche Geschichte mit.

15.00 Uhr: „Unser Supermarkt“

Mitten in Köln, zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof, gleich hinter dem Dom liegt er: der Kölner Kult-Supermarkt. Was den Markt so besonders macht? Ganz klar: Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Seit über 27 Jahren ist Udo Marktinhaber, mit Herz und Humor, Disziplin und viel Ordnung, vor allem in seinem Lieblingsbereich, der Brot-Abteilung. Der Supermarkt-Alltag ist bunt, genauso wie Udos Team.