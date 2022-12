Weiße Weihnachten 2022: Sibirische Kälte kommt! So stehen laut einem Experten die Chancen

Das Jahr war insgesamt viel zu mild – ausgerechnet zum Jahresende zeigt sich das Wetter von seiner anderen Seite. Denn in den kommenden Wochen soll es bitterkalt werden – steigen damit die Chancen auf weiße Weihnachten? Ein Experte hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

In den meisten Regionen soll es im Dezember ziemlich kalt werden – das zeigen mehrere Wettermodelle an. Gerade ausgerechnet während einer Energiekrise könnte der Dezember viel zu kalt ausfallen. Aber die Chancen auf weiße Weihnachten könnten dadurch steigen. „Was für ein Dezember. Bisher war das Jahr 2022 auf bestem Weg das zweitwärmste oder sogar das wärmste Wetterjahr seit 1881, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. Ausgerechnet beim letzten Monat des Jahres kippt die ganze Sache in die andere Richtung. Es wird deutlich zu kalt. Was für ein Umfaller der Langfristwettermodelle. Die Großwetterlage hat sich auf kalt umgestellt“, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Chancen auf weiße Weihnachten höher als sonst

Und könnte das nun die Chancen auf weiße Weihnachten erhöhen? „Über Sibirien liegt das mächtige Kältehoch Ilja, vormals Erik. Das schaugelt immer wieder kalte Luftmassen nach Deutschland. Zugleich kommt aus Norden die Feuchtigkeit. Beides zusammen bringt uns Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Es wintert nach und nach immer weiter ein. Da werden Fragen nach weißen Weihnachten immer häufiger. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass es für eine Prognose noch deutlich zu früh ist, aber zumindest die Ausgangswetterlage ist in diesem Jahr deutlich besser als in den Vorjahren. Selten zuvor hatten wir in den vergangenen Jahren so viel Kälte Anfang Dezember um uns herum und teilweise auch in Deutschland. Das ist schon erstaunlich“, so der Wetter-Experte.

Weiter meint Dominik Jung: „Der letzte ähnlich winterliche Dezember war der Dezember 2010 und der brachte letztlich fast ganz Deutschland weiße Weihnachten. Sicher ist das in diesem Jahr aber noch nicht, denn es gibt ja noch das berühmte Weihnachtstauwetter. Das taucht immer wieder gerne direkt vor Weihnachten auf. Eine Wetterlage die plötzlich eine deutliche Milderung bringt. Es bleibt also weiterhin sehr spannend, trotz der guten Ausgangswetterlage für weiße Weihnachten in diesem Jahr.“