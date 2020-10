Weiße Weihnachten 2020: So stehen die Chancen!

Der Goldene Oktober ist bisher eher ausgefallen. Im November könnte uns dafür eine längere Kältewelle erreichen. Doch wie sieht es eigentlich im Dezember aus? Und vor allem: Gibt es weiße Weihnachten? Ein Experte wagt nun eine vorsichtige Prognose.

Laut den Winterprognosen soll der Dezember nun im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten recht normal und durchschnittlich ausfallen. Nach den vielen deutlich zu warmen Dezembermonaten könnte das gefühlt als ein zu kühler Dezember ankommen. Es könnte also endlich wieder mal Schnee fallen – aber gibt es Hoffnung auf weiße Weihnachten?

Gibt es weiße Weihnachten in 2020?

“Aussagen zu einzelnen Tagen im Dezember 2020 sind heute noch nicht möglich. Weiße Weihnachten ist noch völlig offen. Aber natürlich bildet die Prognose eines normalen Dezembers eine völlig bessere Ausgangswetterlage als die eines viel zu warmen Dezembers. Auch der Januar soll nun kaum noch zu warm werden. Hier beträgt die Abweichung noch maximal 0,5 bis 1 Grad. Gute Zeichen für Winterfreunde”, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Dezember könnte etwas kälter werden

In den vergangenen Jahren ist der Dezember einfach viel zu warm ausgefallen – Schnee gab es zu den Festtagen nur in den Bergen. In diesem Jahr könnte es ein durchschnittlicher oder kühlerer Dezember werden – das lässt zumindest etwas auf weiße Weihnachten hoffen. Der Wunsch nach weißen Weihnachten ist bei allen riesig – aber dieser ging in den letzten Jahren sehr selten in Erfüllung.

Noch keine sichere Prognose

Es handelt sich nur um Langzeitprognosen des amerikanischen und europäischen Wetterdienstes, welche eine Tendenz abgeben. Doch für eine sichere Vorhersage ist es einfach noch deutlich zu früh. Ob tatsächlich Schneeflocken über die Feiertage vom Himmel kommen, kann erst kurz davor geklärt werden. Übrigens: Grundsätzlich gibt es weiße Weihnachten in Deutschland nur alle zehn Jahre – das gab es zuletzt im Jahr 2010. Rein rechnerisch wäre es daher also wieder an der Zeit… Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2020? Experte gibt erste Prognose ab!