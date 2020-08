Weiße Weihnachten 2020? Experte gibt erste Prognose ab!

Bis Weihnachten sind es noch rund vier Monate – es ist also noch ziemlich lange hin. Ein Wetter-Experte wagt aber schon jetzt eine vorsichtige Prognose, ob wir Schnee über die Feiertage bekommen.

Lebkuchen, Dominosteine & Co. stehen bereits in den ersten Supermarkt-Regalen – und das, obwohl Weihnachten erst in vier Monaten ist. So kommt man aber schon jetzt kulinarisch auf seine Kosten. Ein Wetterexperte wagt nun sogar schon eine vorsichtige Prognose, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten gibt. Schnee an den Feiertagen gab es in den vergangenen Jahren immer seltener – statistisch gesehen haben wir das nur alle zehn Jahre. Die letzte weiße Weihnacht gab es im Jahr 2010: Fast ganz Deutschland war von einer Schneedecke bedeckt – das ist genau zehn Jahre.

So stehen die Chancen für 2020

Und wie sieht es 2020 aus? „Wir kriegen WEISSE WEIHNACHTEN!!!“, schreibt RTL-Moderatorin Katja Burkard bei Instagram. Grund dafür ist eine vorsichtige Prognose des Meteorologen Christian Häckl. Die Moderatorin fragt den Wetter-Experten immer am Ende des Sommers, wie die Chancen auf weiße Weihnachten stehen. Demnach sollen wir 2020 tatsächlich Glück haben – ob das aber wirklich stimmt, werden wir erst in vier Monaten sehen. Fakt ist: Für eine sichere Prognose oder Vorhersage ist es noch deutlich zu früh.

Schnee an den Feiertagen gibt es alle 10 Jahre

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von weißen Weihnachten übrigens dann, wenn von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag mindestens einen Zentimeter Schnee liegt. Es gibt aber auch mehrere Faktoren, welche dabei eine Rolle spielen – beispielsweise die Höhenlage oder auch der Abstand zum Meer. Auf Helgoland liegt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten übrigens gerade mal bei 2 Prozent. In München sind es hingegen 20 Prozent. Das bedeutet: In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es in der Regel alle 5 Jahre Schnee an den Feiertagen, im Rheinland oder beispielsweise in Berlin alle 10 Jahre. Schon gelesen? 4 Monate vor Weihnachten: Es gibt die ersten Lebkuchen in den Supermärkten!