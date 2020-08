4 Monate vor Weihnachten: Es gibt die ersten Lebkuchen in den Supermärkten!

Es sind noch rund vier Monate bis Weihnachten – das ist noch ziemlich lange hin. Und dennoch verkaufen die ersten Supermärkte bereits Lebkuchen.

Alle Jahre wieder: Wenn es nach einigen Supermärkten geht, scheint Weihnachten schon vor der Tür zu stehen. Denn tatsächlich kann man in einigen Märkten schon jetzt Lebkuchen, Spekulatius & Co. kaufen. Einige User haben beim Kurznachrichtendienst Twitter bereits einige Schnappschüsse von den Weihnachtssüßigkeiten in den Supermarkt-Regalen gepostet. Die Posts liegen schon knapp zwei Wochen zurück – offenbar gab es die ersten Lebkuchen bereits Mitte August. Laut den Usern verkaufen einige Filialen von Edeka, Norma und Spar bereits Dominosteine, Lebkuchen sowie andere Leckereien.

Im August gibt es die ersten Lebkuchen

Einige können es übrigens kaum abwarten, die Weihnachtssüßigkeiten zu verspeisen. Andere finden das hingegen deutlich zu früh. Denn im August ist noch Hochsommer – und erst kürzlich hatten wir mehr als 30 Grad. In diese Jahreszeit würden Lebkuchen & Co., welche uns die Adventszeit versüßen sollen, einfach noch nicht passen. Schoko-Nikolaus und Adventskalender werden in der Regel jedoch noch nicht im August verkauft und erst später angeboten.

Das sagt ein Experte dazu

Für den Handel seien das übrigens keine Weihnachtssüßigkeiten, sondern „Herbstgepäck“. „Der Handel fängt jetzt mit der Auslieferung in die Märkte an. Das geht dann durch bis Weihnachten. Für den Handel sind das auch Herbstprodukte, also erstmal gar nicht Weihnachtsprodukte“, sagt Hermann Bühlbecker, Inhaber der Schokoladenfabrik Henry Lambertz, in einem Interview mit RTL. „Keines der Produkte hat irgendein weihnachtliches Motiv: Keinen Tannenbaum, keine Glöckchen. Für uns sind das Herbstgebäcke, die man sehr gut verkaufen kann“, so der Experte weiter. Schon gelesen? Corona-Krise: Erste Weihnachtsmärkte abgesagt!