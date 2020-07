Corona-Krise: Erste Weihnachtsmärkte abgesagt!

Die Corona-Krise hat Deutschland seit März fest im Griff. Events, Veranstaltungen oder auch Feste mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Fallen der Krise nun auch die Weihnachtsmärkte zum Opfer?

Glühwein, gebrannte Mandeln oder Lebkuchenherzen – der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist für viele immer ein Highlight und gehört in der schönsten Zeit des Jahres einfach dazu. Doch in diesem Jahr könnte aufgrund der Corona-Krise die Adventszeit ins Wasser fallen. Müssen die Weihnachtsmärkte etwa ausfallen?

Finden Weihnachtsmärkte in Berlin statt?

Die Stadt Berlin teilte laut t-online mit, dass die Öffnung der hauptstädtischen Märkte derzeit noch unsicher sei. Bis zum 24. Oktober sind Großveranstaltungen mit bis zu 5.000 Menschen verboten – wie die Situation danach ist, kann bisher noch niemand abschätzen. Derzeit arbeite man aber an Konzepten, welche die Corona-Regeln strikt einhalten sollen – möglich wäre, dass die Fläche von Weihnachtsmärkten einfach vergrößert wird. So kann der Mindestabstand besser eingehalten werden.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund mit dem berühmten Christbaum soll wahrscheinlich stattfinden. Anders sieht man das in Stuttgart. „Märkte zum Beispiel in der Stuttgarter Innenstadt werden wir in dieser Form nicht durchführen können“, sagte Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha. Andere Politiker glauben jedoch, dass Weihnachtsmärkte möglich sind – aber nur, bis die Corona-Regeln eingehalten werden. Einige Städte haben jedoch Weihnachtsmärkte bereits abgesagt – dazu zählt unter anderem Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis. Auch der Blick auf weitere Städte zeigt, dass sich die Verantwortlichen bisher nicht festlegen wollen. Noch ist etwas Zeit bis dahin, denn schließlich ist Weihnachten erst in 5 Monaten. Und bis dahin kann sich noch viel ändern…