Weil das Geld für Spielsachen fehlt: „Armes Deutschland“-Lukas (11) liest Buch 32 Mal durch

In der RTLZWEI-Sozialdoku geht es um Lukas. Der 11-Jährige ist das älteste Kind der Patchwork-Familie. Die Familie lebt am Existenzminimum – das macht sich auf traurige Weise bemerkbar. Lukas hat aus Langeweile ein Buch 32 Mal durchgelesen, da das Geld für Spielsachen fehlt.

Lukas muss sich mit alten Klamotten zufriedengeben. Denn das Geld für neue Kleidung fehlt in der Familie. Deshalb wird der 11-Jährige in der Schule gemobbt, denn seine Mitschüler tragen alle Markenklamotten – Lukas kann da nicht mithalten. „Ich werde gemobbt mit Wörtern, die ich jetzt nicht sagen will, weil man die nicht sagen darf. Die geben an, dass sie bessere Anziehsachen haben als ich. Die machen mich auch mit Wasser nass, das sie schon im Mund hatten“, sagt der 11-Jährige in „Armes Deutschland – Deine Kinder“.

Lukas wird in der Schule ausgelacht – wegen seiner Klamotten

„Meine Mitschüler wissen nicht, dass ich gebrauchte Kleidung anziehe. Aber in der Schule ist Kleidung wichtig, weil meinen Mitschülern sind Markenklamotten sehr wichtig, weil sie wollen halt immer sehr gut angeben und so“, sagt der 11-Jährige. Er werde ausgelacht und ihm wurde gegen das Schienbein getreten – und das nur, weil er keine Markenklamotten trägt. Bruder Tommy sei sogar von Mitschülern mit Wasser bespuckt wurden.

„Es macht keinen Sinn, wenn man nur beleidigt und geärgert wird“

Aufgrund des Mobbings hat Lukas keinen Spaß mehr an der Schule. „Es macht keinen Sinn, wenn man nur beleidigt und geärgert wird“, erzählt in der RTLZWEI-Sendung. Ändern könne man an der Situation jedoch nichts: „Ob man zum Lehrer geht und das geklärt wird oder nicht, es bringt einfach nichts.“ Auch Stiefpapa Roberto ist mit der Situation völlig überfordert: „Ich kann ihm in den Moment nicht helfen und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.“

Lukas liest Buch 32 Mal durch – weil er sonst keine Spielsachen hat

Nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause hat Lukas kein einfaches Leben. Denn es fehlt nicht nur an Kleidung, sondern auch an Spielsachen – das kann sich die Familie nicht leisten. Und das macht sich auch im Alltag bemerkbar. Da keine anderen Spielsachen vorhanden sind, hat Lukas eines seiner Bücher bereits 32 Mal gelesen, „weil ich mich sonst zu sehr langweile.“

Kürzlich kam mit Emilia das sechste Kind dazu. Eine finanzielle Mehrbelastung sei das für die Familie nicht – denn das Baby wird gestillt und schließlich gebe es auch Kindergeld. „Das Einzige, das wir kaufen, sind Windeln, aber dafür bekommen wir ja mehr Kindergeld“, erzählt Mama Stefanie bei „Armes Deutschland“.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland“ immer dienstags um 20:15 Uhr.